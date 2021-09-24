Din Kültürü Kitabında 18+ Video Sitesi Kaynak Gösterildi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın binlerce 10. sınıf öğrencisine dağıttığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında skandal bir hata olduğu ortaya çıktı. Kitabın kaynakçasında yer alan bir bağlantı, kullanıcıları 18+ videoların yer aldığı bir internet sitesine yönlendiriyordu. Peki böyle bir hata nasıl yapıldı? İşte Bakanlığı suçlamadan önce bilmeniz gerekenler...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 10. sınıf öğrencileri için hazırladığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında, fazlasıyla rahatsız edici bir detay açığa çıktı. Kitabın kaynakçasında, yetişkin içerikler barındıran bir internet sitesine 'kaynak' olarak yer verilmişti.

Peki böylesine inanılmaz bir hata nasıl gerçekleşti? Özellikle de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabında böyle bir durum yaşanmış olmasında herhangi bir kasıt mı vardı? Bakanlığı linçlemeye başlamadan önce, içeriğimizi okumaya devam etmenizde fayda var.

Milli Eğitim Bakanlığı, nasıl oldu da böyle büyük bir hata yaptı?

Aslına bakacak olursak Milli Eğitim Bakanlığı, bağlantıda herhangi bir hata yapmadı. Kaynakçaya detaylı baktığımızda MEB’in söz konusu web sayfasına en son 21 Şubat 2018 tarihinde erişim sağladığını görüyoruz. Yani aradan 3 buçuk yıl gibi uzun bir süre geçmiş durumda.

Herhangi bir web sayfasının geçmiş tarihli ekran görüntülerini barındıran web archive'e baktığımızda söz konusu web sayfasının en son 27 Eylül 2020 ve 22 Eylül 2021 tarihlerinde güncellendiğini görüyoruz. 27 Eylül 2020 tarihinde MEB’in kaynak göstermiş olduğu ‘Denge Delili’ adlı yazı varlığını korurken; 22 Eylül 2021 tarihli güncellemede hala yönlendirilmekte olan yetişkin içerikli web sitesine yönlendirme yapıldığını görüyoruz.

Kısacası; söz konusu hata Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir yetişkin içerik sitesini kaynak göstermesinden değil, gösterilen kaynağın 22 Eylül itibarıyla yetişkin içerik sitesine yönlendirilmesinden kaynaklanıyor...

İşte kitapta kullanılan kaynağın 27 Eylül 2020 tarihindeki hali