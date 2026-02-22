İnteraktif Seçim Sevenlerin Yeni Gözdesi Directive 8020'nin Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

İnteraktif seçim tabanlı oyunlarıyla ünlenen Supermassive Games'in yeni oyunu Directive 8020'ye dair bilinen tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Uzayın derinliklerinde, insanlığın son umut kırıntılarına tutunduğu gerilim dolu bir atmosfere adım atmaya hazır mısınız? Until Dawn ve The Quarry gibi devasa yapımların arkasındaki Supermassive Games, The Dark Pictures Anthology serisinin ikinci sezonunu fütüristik bir bilim kurgu-korku şaheseriyle açıyor.

Unreal Engine 5'in gücüyle geliştirilen ve oyuncuları paranoyanın sınırlarında dolaştıracak olan bu yeni macera, şimdiden korku türü sevenlerin radarında ilk sıralara yerleşti. Biz de Directive 8020'ye dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Directive 8020 fragmanı

Directive 8020 konusu

Oyunun hikâyesi, Dünya'nın ölmekte olduğu ve insanlığın zamanının giderek daraldığı distopik bir gelecekte geçiyor. İnsanlığı kurtarma misyonuyla yola çıkan keşif ve koloni gemisi Cassiopeia, Dünya'dan 12 ışık yılı uzaklıktaki Tau Ceti f gezegenine acil iniş yapmak zorunda kalıyor ancak mürettebat çok geçmeden bu yabancı gezegende yalnız olmadıklarını fark ediyor.

Hikâyenin merkezinde, Hollywood yıldızı Lashana Lynch'in canlandırdığı çığır açan astronot 'Young' karakteri yer alıyor. Gemideki ekip, avının kılığına kusursuz bir şekilde girebilen ve onu taklit edebilen ölümcül bir uzaylı organizma tarafından avlanmaya başlıyor. Kimin insan kimin uzaylı olduğunun ayırt edilemediği bu karanlık koridorlarda hayatta kalmak, Dünya'daki herkesin hayatını riske atmak gibi oldukça zorlu seçimler yapmayı gerektiriyor.

Directive 8020 nasıl bir oyun?

Directive 8020, Supermassive Games'in klasikleşmiş interaktif sinematik hayatta kalma-korku formülünü yepyeni bir boyuta taşıyor. Oyunda karşınıza çıkacak temel mekanikler ve seriye katılan yenilikler şu şekilde:

Gerçek Zamanlı Tehditler ve Gizlilik : Önceki oyunlardan farklı olarak sadece ara sahnelerde tuşlara basmak yerine gerçek zamanlı düşmanlardan gizlenerek kaçmanız ve doğaçlama silahlar kullanarak hayatta kalmanız gerekiyor.

: Önceki oyunlardan farklı olarak sadece ara sahnelerde tuşlara basmak yerine gerçek zamanlı düşmanlardan gizlenerek kaçmanız ve doğaçlama silahlar kullanarak hayatta kalmanız gerekiyor. Paranoya ve Güvensizlik Teması : Uzaylı formunun mürettebat üyelerini taklit edebilmesi, oyuna ikonik The Thing (Şey) filmindekine benzer bir "Kimseye Güvenme" teması ve psikolojik gerilim katıyor.

: Uzaylı formunun mürettebat üyelerini taklit edebilmesi, oyuna ikonik The Thing (Şey) filmindekine benzer bir "Kimseye Güvenme" teması ve psikolojik gerilim katıyor. Dönüm Noktaları Sistemi : Oyunun en dikkat çekici özelliklerinden biri olan bu geri sarma sistemi sayesinde, aldığınız kritik kararları geri alıp kaderinizi baştan yazabilir ve mürettebatınızı kesin ölümden kurtarabilirsiniz.

: Oyunun en dikkat çekici özelliklerinden biri olan bu geri sarma sistemi sayesinde, aldığınız kritik kararları geri alıp kaderinizi baştan yazabilir ve mürettebatınızı kesin ölümden kurtarabilirsiniz. Çok Oyunculu Deneyim: Tek başınıza oynayabileceğiniz gibi "Film Gecesi" (Movie Night) adı verilen yerel eşli mod sayesinde tek bir ekranda 5 kişiye kadar arkadaşlarınızla yan yana oynayarak karakterlerin kontrolünü paylaşabilirsiniz.

Directive 8020 çıkış tarihi

Oyun dünyasında yaşanan bazı geliştirme süreci ertelemelerinin ardından çıkış tarihi nihayet resmiyet kazandı. Directive 8020, 12 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürülecek.

Oyunu ön siparişle satın alan oyunculara, özel kostüm paketi ve sinematik filtreler barındıran Digital Deluxe sürümüne ücretsiz dijital yükseltme hakkı sunuluyor.

Directive 8020 hangi platformlarda var?

Yeni nesil grafiklere ve Unreal Engine 5'in gelişmiş teknolojilerine ev sahipliği yapan oyun, eski nesil konsolları geride bırakıyor. Oyunun çıkacağı güncel platformlar şunlar:

PC

PlayStation 5

Xbox Series X/S

Directive 8020 fiyatı ne kadar?

Platform Fiyat Steam (PC) Ön siparişe açılmadı PlayStation Store (PS5) 2.149 TL Xbox Store (Xbox Series S/X) 2.159 TL

Directive 8020 sistem gereksinimleri