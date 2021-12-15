Elektrik sistemlerinde akım kontrolünü sağlamak için direnç olarak isimlendirilen bir ara birim elemanı kullanılır ve bu direncin değerini göstermek için de birim üzerine renkli bantlar yapıştırılır. İşte direnç üzerindeki bu renkli bantlar direnç renk kodlarıdır. Peki nasıl hesaplanır? Gelin detaylarıyla inceleyelim.

Elektrik sistemleri son derece karmaşık yapılardır. Cihazlara zarar vermemesi için her daim doğru akımın geçmesi sağlanmalıdır ve bunun için de pek çok ara birim kullanılır. Bu ara birimlerden biri de dirençtir. En geniş tanımıyla direnç, elektrik akımını kontrol eder. Elbette hangi sistemde kullanıldığına göre bu birim ayrı bir direnç değerine sahiptir. İşte bu değer de direnç renk kodları ile gösterilir.

Direnç değeri son derece geniş bir yelpazeye sahip olduğu için direnç renk kodlarının sayısı da bir o kadar fazladır. İşin uzmanları artık rengi gördüğü anda bu değerin ne olduğunu anlar ancak bu işlere yeni başlayan biriyseniz direnç renk kodları son derece kafa karıştırıcı olabilir. Neyse ki hesaplama işlemi için kullanabileceğiniz bazı araçlar var. Gelin direnç renk kodları nedir, nasıl hesaplanır tüm detaylarıyla görelim.

Elektrik direnci nedir?

Elektrik direnci, elektrik sisteminin akıma karşı uyguladığı gücü ifade eder. Aynı zamanda sistemde bu amaçla kullanılan ara birim adı da dirençtir. Direnç birimi ohm’dur ve kısaca Ω şeklinde omega simgesi ile ifade edilir. Direnç değeri milyonlarca ohm olabilir. Direnç değeri direnç kodlarıyla gösterilir.

Direnç renk kodları nedir?

Elektrik sisteminde akımı kontrol etmesi için kullanılan direnç ara biriminin sahip olduğu değerin gösterildiği bantlar üzerindeki renkler, direnç renk kodlarıdır. Direnç renk kodları; siyah, kahverengi, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor, gri, beyaz, altın ve gümüş renklerinden oluşur. Direnç renk kodları 3, 4, 5 ve 6 banttan oluşan sistemler üzerinde gösterilirler.

Direnç renk kodları uluslararası alanda kabul edilmiş IEC 60062 standardına göre belirlenmiştir. Standart bant sistemlerinin yanı sıra güvenilirliği göstermesi açısından askeri sistemlerde bir bant daha bulunabilir. Tek siyah bant 0 ohm değerini gösterir. Eski 5 bantlı dirençlerin 4. bandında gümüş ya da altın renk bulunabilir. Yüksek voltajlı dirençlerde altın ve gümüş yerine sarı ve gri renkler kullanılabilir.

Bant sayısına göre direnç renk kodları:

3 renkli bantta iki bant direnç değerini gösterirken bir bant çarpan görevindedir.

4 renkli bantta iki bant direnç değerini gösterir, bir bant çarpandır, bir bant tolerans değerini gösterir.

5 renkli bantta üç bant direnç değerini gösterir, bir bant çarpandır, bir bant tolerans değerini gösterir.

6 renkli bantta üç bant direnç değerini gösterir, bir bant çarpandır, bir bant tolerans değerini gösterir, bir bant sıcaklık katsayısını gösterir.

Direnç renk kodları nasıl hesaplanır?

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden direnç renk kodu hesaplama aracını açın.

Buradaki bağlantı üzerinden direnç renk kodu hesaplama aracını açın. Adım #2: Sırasıyla bantların rengini seçin.

Sırasıyla bantların rengini seçin. Adım #3: ohm gösterim değerini seçin.

ohm gösterim değerini seçin. Adım #4: Değerin yanılma payını seçin.

Değerin yanılma payını seçin. Adım #5: Eğer direnç üzerinde dörtten fazla bant varsa buradaki direnç renk kodu hesaplama aracını açın.

Eğer direnç üzerinde dörtten fazla bant varsa buradaki direnç renk kodu hesaplama aracını açın. Adım #6: Bant sayısını seçin.

Bant sayısını seçin. Adım #7: Sırasıyla bantların rengini seçin.

Sırasıyla bantların rengini seçin. Adım #8: ohm gösterim değerini seçin.

ohm gösterim değerini seçin. Adım #9: Değerin yanılma payını seçin.

Değerin yanılma payını seçin. Adım #10: İşlem tamam.

Direnç renk kodunu hesaplamak için adımlarda bulunan araçları kullanabilirsiniz. ohm değeri, direncin gücüne göre artabileceği için gösterim değerini seçmeniz son derece önemli. Elektrik sistemlerindeki direnç değeri pek çok farklı nedene bağlı olarak değişebileceği için yanılma payını dikkate almanız da bir o kadar önemlidir.

Direnç renk kodları ve değerleri:

Yukarıdaki tabloda gördüğünüz gibi herhangi bir hesaplama aracı kullanmadan da direnç renk kodlarının genel olarak karşılık geldiği direnç değerlerini bilmeniz mümkün. SoKaKTa SaYaMaM GiBi kısaltmasında artan değer sırasıyla Siyah, Kahverengi, Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil, Mavi Mor, Gri, Beyaz renklerini aklınızda tutabilirsiniz.

Elektrik sistemindeki akımı kontrol eden direncin değerini gösteren direnç renk kodları nedir, nasıl hesaplanır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve direnç renk değerlerini hesaplayabileceğiniz bazı araçları tanıttık. Konuda uzmanlaştıkça bu tür kodları ve karşılık değerlerini kolayca aklınızda tutabilirsiniz.