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Xiaomi, Şimdi de Taşınabilir Kahve Makinesi Tanıttı: İstediğiniz Yerde Kendinize Kahve Yapabileceksiniz!

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Xiaomi, Mijia markası altında ilk taşınabilir kahve makinesini tanıttı. Cihaz, normal bir espresso makinesi gibi çalışıyor ve istediğiniz yerde kahve yapmanıza imkân tanıyor.

Xiaomi, Şimdi de Taşınabilir Kahve Makinesi Tanıttı: İstediğiniz Yerde Kendinize Kahve Yapabileceksiniz!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Xiaomi, aklınıza gelebilecek her kategoriden ürünler üreten bir firmaydı. Şimdi ise şirket, ilginç ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Öyle ki kave sevenlerin hayalini süsleyecek taşınabilir kahve makinesi tanıttı.

Şirketin ilk taşınabilir kahve makinesi olarak kayıtlara geçen bu ürün, tıpkı diğer benzer ürünler gibi Mijia markası altında konumlanıyor. Cihazı basitçe bataryayla çalışan bir espresso makinesi olarak nitelendirebiliriz.

İçerikten Görseller

Xiaomi, Şimdi de Taşınabilir Kahve Makinesi Tanıttı: İstediğiniz Yerde Kendinize Kahve Yapabileceksiniz!
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Karşınızda taşınabilir Xiaomi kahve makinesi

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Seyahat, kamp ve ofis gibi kullanım alanları için tasarlanan bu cihaz, standart bir espresso makinesine benzer şekilde çalışıyor ancak normal bir termos tasarımıyla geliyor. Cihazın 24,5 cm yüksekliği ve 7,15 cm genişliği var.

Sırt çantasına, araba bardaklığına sığacak şekilde tasarlanan kahve makinesi kahveyi çıkarmak için 20 barlık elektromanyetik bir pompa kullanıyor. Firma, makineye çift uyumlu demleme haznesi koymuş. Böylece mevcut olan kahve türüne bağlı olarak standart kahve kapsülleri ve taze öğütülmüş kahve arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

Ekran Resmi 2026-06-11 12.54.32

Sıcaklık kontrolü için makine** 92 derece sabit su sıcaklığını koruyabiliyor**. Hem sıcak hem de soğuk demlemeyi destekler ve standart bir demleme döngüsü yaklaşık 45 saniye sürüyor. Toplamda 7500 mAh kapasite sağlayan 3 adet 2500 mAh pile sahip. Yaklaşık 30 dakida %20’den %80 şarja çıkabiliyor. Pil ömrü ise tamamen kullanıma bağlı. Önceden ısıtılmış su koyarsanız ve tek modla 400 bardağa kadar kahve üretebiliyor. Ancak normal sıcaklıkta bir su koyup cihazın ısıtmasını sağlarsanız pil çok hızlı tükeniyor ve yalnızca 3 bardak veya biraz daha fazla kahve yapabiliyorsunuz.

IP55 dayanıklılık ile gelecek taşınabilir Xiaomi Mijia kahve makinesi, 118 dolardan Çin’de satışa çıkıyor. Büyük ilgi görebilecek cihazın diğer ülkelere gelişi hakkında henüz bilgi yok.

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