Son günlerin ana gündem konusu olan iletişim platformu Discord'a geçtiğimiz dakikalarda alınan kararla erişim engeli getirildi.

Gerek iş gerek oyun gerekse eğlence için kullanılan, son yılların en popüler iletişim platformlarından biri olan Discord'a erişim engeli getirildi.

Son günlerde yaşanan ve gündemimizi meşgul eden birçok olayın ardından ortaya çıkan bir dizi iddialar, bahsi geçen suçların arkasında olduğu iddia edilen isimlerin Discord üzerinden örgütlendiğini öne sürüyordu. Konuya dair Bakan Uraloğlu yapmış olduğu bir uçuşta AA muhabirinin sorusu üzerine son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili ve cinsel istismar gibi iddialarla gündeme gelen Discord'a yönelik önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan Uraloğlu konuya dair açıklamalarda bulunmuştu

Konuya ilişkin İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla hafta sonu toplantı yaptıklarına işaret eden Bakan Uraloğlu, konunun takipçisi olduklarını belirtmiş ve gerekli önlemlerin alınacağının altını çizmişti.

Bakan Uraloğlu ayrıca yasak iddialarına ilişkin "Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün ise geçtiğimiz dakikalarda Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Discord'a erişim engeli getirildi. BTK'nın resmî web sitesinde yer alan kararla ilgili olarak "discord.com 09/10/2024 tarihli ve 2024/12907 D. İş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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