Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.
Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Kasım ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.
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Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Ekleneceği Tarih
|Paw Patrol: Dino World
|18 Kasım
|Call of the Elder Gods
|18 Kasım
|High on Life 2
|18 Kasım
|Roadside Research
|18 Kasım
|Black Jacket
|19 Kasım
|Motorslice
|24 Kasım
|Sniper Ghost Warrior Contracts 2
|24 Kasım
|Arkheron
|27 Kasım
|The Outlast Trials
|1 Aralık
|Hela: of Mice & Magic
|1 Aralık
|Hope in the City
|11 Kasım
|Thronefall
|11 Kasım
|John Carpenter’s Toxic Commando
|12 Kasım
|Aphelion
|17 Kasım
|Paw Patrol: Dino World
|17 Kasım
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.