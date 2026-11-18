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Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı [18 Kasım-1 Aralık]

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Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.