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GTA 6 Ultimate ve Standart Sürüm Karşılaştırması: Ultimate Almaya Değer mi?

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GTA 6 ön sipariş süreci devam ederken, Ultimate ve Standart sürümü sizler için karşılaştırdık.

GTA 6 Ultimate ve Standart Sürüm Karşılaştırması: Ultimate Almaya Değer mi?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

GTA 6'yı eğer hâlâ almadıysanız 100 dolarlık (Türkiye'de 4.999 TL) Ultimate sürümü aklınızı çeliyor olabilir. Doğal olarak Standart sürümü mü yoksa Ultimate sürümü mü almanız gerektiği konusunda çelişkiye düşmüş olabilirsiniz.

Bu içeriğimizde Ultimate sürümün oyununuza neler ekleyeceğini, Standart alırsanız nelerden faydalanamayacağınızı anlatacağız.

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İçerikten Görseller

GTA 6 Ultimate ve Standart Sürüm Karşılaştırması: Ultimate Almaya Değer mi?
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GTA 6 Ultimate sürümü neler içeriyor?

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Oyunun kendisine ek olarak, Ultimate sürümde çeşitli oyun içi bonuslar yer almakta.

Özellik İçerik Listesi
Araçlar 95 Grotti Cheetah, Dinka Enduro motosiklet, Crest Kayak, Shitzu Squalo tekne ve '67 Vapid Dominator Buggy.
Silahlar Hawk & Little Morgan tabancaları ile Jason ve Lucia’nın tabancalarının kişiselleştirilmiş versiyonları.
Karakter Özelleştirme Özel kıyafetler, saç stilleri, dövmeler, makyaj, tırnaklar, sakal ve sokak modası seçenekleri.
Araç Özelleştirme Ganado Retro Build, Rideout Customs, One-Eyed Willie's ve diğer araç modifikasyonları.
Garajlar ve Konumlar Paradise Garage, PTT Youngin$ Compound, Sara's Unisex Salon, Stock 305 ve Electric Fang Tattoo.
Koleksiyon Ürünleri ve Ekstra Ürünler Macca the Alligator’dan ilham alan klasik araba restorasyon projeleri ve Goodtime Gear ürünleri.

GTA 6 Ultimate sürüm almaya değer mi?

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Cevap, büyük ölçüde ne tür bir GTA oyuncusu olduğunuza bağlı. Eğer yüzlerce saatinizi keşfetmeye, araçları özelleştirmeye ve görevleri tekrar oynamaya ayırmayı planlıyorsanız, Ultimate sürüm oldukça cazip bir seçenek. Ekstra araçlar, özelleştirme seçenekleri ve özel mekânlar, size oyunun başından itibaren deneyimleyebileceğiniz daha fazla seçenek sunuyor.

Yine de 100 dolarlık fiyat etiketi, herkes için makul olmayabilir. Ultimate sürüm teknik olarak bambaşka bir hikâye ve tek oyunculu deneyim sunmuyor ve oyun deneyimini önemli ölçüde genişletmiyor. Bunun yerine oyuna daha fazla araba, daha fazla kıyafet, daha fazla özelleştirme seçeneği ve oyunda vakit geçirebileceğiniz daha fazla yer ile çeşitlilik katıyor. Bu ekstralar oyunda geçirdiğiniz zamanı daha keyifli hâle getirebilir fakat hikâyeyi ve deneyimi genişletmez.

Bu sebeple önerimiz çoğu kişi için Standart sürümü almaları olacaktır. Keza oyuna başladıktan sonra da ileride pişman olursanız Ultimate sürüme yükseltme yapabilirsiniz.

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