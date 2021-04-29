Discord ile Arkadaşlarınızla Yapabileceğiniz Aktiviteler

Tam kapanma ile önümüzdeki günlerde çok daha az sosyalleşebileceğimiz zamanlar bizi bekliyor. Biz de bu zamanlar için, arkadaşlarınızla birlikte eğlenebileceğiniz bir ortam olan Discord'da, yine arkadaşlarınızla yapabileceğiniz aktiviteleri listeledik.

Koronavirüs, 2020 yılının başlarından beri hayatımızda ve insanlığı birçok açıdan yıpratıyor. Hastalığın verdiği korku, maddi olumsuzluklar yetmiyormuş gibi, koronavirüs bizleri sevdiklerimizden de epey uzakta tutuyor. 29 Nisan 2021’de başlayacak yasaklarla birlikte, 17 gün boyunca evden dışarı çıkamayacağımız bu zamanda, sosyalleşmek için farklı yollar deneyebilirsiniz.

SÜRPRİZ: Webtekno olarak artık biz de Discord'dayız... Buraya tıklayarak aramıza katılabilirsiniz!

Discord’a nasıl katılabilirsiniz?

Discord’a, kullandığınız cihaza göre Android, iOS, Linux, macOS ve Windows için mevcut olan ücretsiz uygulamayı indirerek ulaşabilirsiniz. Uygulamayı indirdikten sonra katılmak için bir sunucu arayabilir ya da size gelen bir daveti kabul ederek sunucunun üyesi olabilirsiniz. Sunucularda ise, diğer üyelerle metin, ses, videolu konuşma ve bilgisayar ekranları paylaşma gibi farklı seçeneklerle iletişim kurabilirsiniz.

Tek bir kullanıcının katılabileceği maksimum sunucu sayısı şimdilik 100 olarak sınırlandırılmış durumda. Katıldığınız sunuculardan gelen bildirimleri de, sunucuyu kullanma sıklığınıza göre kapatabilir ya da açabilirsiniz. Bir sunucunun maksimum ağırlayabileceği kişi sayısı ise 500.000.

Discord üzerinden arkadaşlarınız ile yapabilecekleriniz:

Birlikte müzik dinleyin

Oyununuzu arkadaşlarınızla paylaşın

Birlikte film izleyin

Partiler düzenleyin

İş ya da okul arkadaşlarınızla birlikte çalışın

Yeni insanlarla tanışarak sosyalleşebilirsiniz

Discord’u diğer uygulamalarla entegre edebilirsiniz

Birlikte müzik dinleyebilirsiniz

Discord sunucunuza ekleyeceğiniz birden çok bot ile, konuşmalarınız sırasında arkadaşlarınızla aynı anda aynı müziği dinleyebilirsiniz. Bot’un sesini kısıp açmak tamamen sizin elinizde olacağından dolayı, her kullanıcı müziği kendisine göre de ayarlayabilir.

Ayarlamalarınız doğrultusunda, arka planda Spotify dinlerken mikrofonunuzu sesli sohbette 30 saniyeden fazla kullanmanız durumunda Discord, Spotify’ı durdurabilir.

Oyununuzu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz

İlk versiyonlarında olmayan ekran paylaşımı, Discord’a geldiğinden beri oldukça kullanılan bir özellik. Arkadaşlarımızla bir araya gelip oyunları aynı odada oynayamadığımız günlerde, kendi odalarınızda oturarak oyun oynayan arkadaşlarımızı Discord odasından izleyebilirsiniz. Önceleri sadece Windows versiyonunda bulunan bu özellik, artık macOS, tarayıcı ve mobil versiyonlarda da mevcut.

Oyun oynarken arkadaşlarınızı izleyebildiğiniz odada eş zamanlı olarak arkadaşlarınızla görüntülü de konuşabilirsiniz. Böylece arkadaşlarınızla bir araya gelip birlikte oyun oynadığını günlerin hasretini de giderebilirsiniz.

Birlikte film izleyebilirsiniz

Discord’un ekran paylaşma özelliğini kullanarak sadece görüntüyü değil aynı zamanda sesi de arkadaşlarınıza yayınlayabilirsiniz. Bu sayede izlediğiniz filmleri ya da videoları arkadaşlarınızla paylaşabilir ve birlikte üzerine yorumlar yapabilirsiniz.

Discord, saf haliyle kullanıcıların 480 ve 720p’de 15 ya da 30 FPS yayın yapmasına izin verirken, sunucunuza alacağınız Discord Nitro aboneliği ile bu oranları 1080p ve 60 FPS’e de çekebilirsiniz.

İş ya da okul arkadaşlarınızla birlikte çalışabilirsiniz

İş ya da okul farketmeksizin, kişiler çoğunlukla yalnız başlarına çalışırken dikkatlerini toplamakta zorlanabilirler. Özellikle de konfor alanımız olan evimizde çalışmaya çalışıyorsak, bu biraz daha zor olabilir.

İşe ya da okula gidemediğimiz bu dönemlerde, uzaktan çalışan insanlar bir ofise, uzaktan okuyan öğrenciler de bir kütüphane ortamına hasret duyuyor. Discord’da kendi odalarınızı kurarak ya da sadece bu amaçlı kurulmuş sunuculara katılarak başkalarıyla birlikte hem çalışabilir hem de sosyalleşebilirsiniz.

Görüntülü konuşurken partiler verebilirsiniz

Normalde arkadaşlarımızla bir araya gelip yaptığımız tüm aktiviteleri neredeyse Discord üzerinden yapabiliriz. Her ne kadar aynı tadı vermese de, Discord üzerinden arkadaşlarınızla görüntülü konuşarak partiler verebilirsiniz, Discord botları ile kendinize uygun müzikler açabilirsiniz.

Aynı zamanda görüntülü konuşacağınız için parti oyunlarını da yine Discord üzerinden oynayabilirsiniz.

Yeni insanlarla tanışarak sosyalleşebilirsiniz

Discord’da sadece kendi arkadaşlarınızla zaman geçirmek yerine yeni insanlarla da tanışabilirsiniz. Uygulama, kullanıcılarına topluluk hissi vermesi açısından oyuncular için en iyi uygulama olarak kabul ediliyor. İstisnasız herkesin sevdiği konular hakkında gelişen Discord topluluklarını bulabilirsiniz.

Discord'u diğer uygulamalarla entegre edebilirsiniz

Discord, diğer önde gelen sosyal medya uygulamarıyla da bazı yerleşik entegreasyonlara sahip bir uygulama. Entegrasyon kilitlerini açmak için Twitch, YouTube, Blizzard Entertainment, Skype, League of Legeds, Steam, Reddit, Facebook, Twitter, Spotify ve Xbox Live hesaplarınızı Discord hesabınıza bağlayabilirsiniz. Bu şekilde ekli arkadaşlarınızın bu platformlardaki hareketlerini görerek oyun partileri oluşturabilirsiniz.