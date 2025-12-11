Disney+'ta İzleyebileceğiniz En İyi Filmler (İzlemeyen Çok Şey Kaçırır)

Türkiye'de de çok popüler olan Disney+'ta hem eski hem de yeni sayısız film bulunuyor. İşte Disney+'ta izleyebileceğiniz en iyi filmler.

Türkiye’de de oldukça popüler bir uygulama olmayı başaran** Disney+,** çok sayıda film ve diziye ev sahipliği yapıyor. Platformdan izleyebileceğiniz kaliteli film sayısı da bir hayli fazla. Öyle ki hem yeni hem de efsane olmayı başarmış filmler, Dinsey+ üzerinden abonelerin beğenisine sunuluyor.

Biz de bu içeriğimizde şu anda Disney+ üzerinden izleyebileceğiniz en iyi filmlerden bazılarını derledik. Bu filmlerin her birini izlerken harika vakit geçirebileceksiniz. Lafı çok uzatmadan gelin bu filmlere bir bakalım.

Sixth Sense

Yıl : 1999

: 1999 Türü : Gerilim, gizem

: Gerilim, gizem IMDb puanı: 8.2

Sinema tarihinin en büyük sürprizlerinden birini içermesiyle tanıdığımız Sixth Sense filmi, çocuk psikoloğu Malcolm Crowe ile ölüleri görebildiğini iddia eden küçük çocuk Cole Sear'ın hikayesine odaklanıyor.

Poor Things

Yıl : 2023

: 2023 Türü : Komedi, dram, bilim kurgu

: Komedi, dram, bilim kurgu IMDb puanı: 7.8

Emma Stone'a ikinci Oscar ödülünü kazandıran Poor Things, bizi yönetmen Yorgos Lanthimos'un kendine has, tuhaf ve bir o kadar da büyüleyici dünyasına götürüyor. Konusu ise intihar eden bir kadının, çılgın bir bilim insanı tarafından beyninin bir bebeğin beyniyle değiştirilerek hayata döndürülmesi.

Titanik

Yıl : 1997

: 1997 Türü : Romantik, dram

: Romantik, dram IMDb puanı: 7.9

James Cameron'ın yönettiği ve vizyona girdiği dönemde dünyayı kasıp kavuran Titanik, sinema tarihinin en büyük prodüksiyonlarından biri. . Asla batmaz denilen devasa geminin trajik sonunu, Jack ve Rose'un sınıflar arası aşk hikâyesi üzerinden anlatan yapım, tarihin en ikonik filmleri arasında.

Avatar serisi

Yıl : 2009-

: 2009- Türü : Fantastik, aksiyon

: Fantastik, aksiyon IMDb puanı: 7,9 (ilk film)

James Cameron'ın gişe rekorları kırmayı başaran Avatar filmlerine Disney+'tan ulaşmanız mümkün. 2009'da çıkan ilk Avatar ve 2022'de vizyona giren Avatar: The Way of Water filmleri platformda bulunuyor.

Gone Girl

Yıl : 2014

: 2014 Türü : Gerilim, dram, gizem

: Gerilim, dram, gizem IMDb puanı: 8.1

David Fincher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Gone Girl, evliliklerinin beşinci yıl dönümünde karısı Amy'nin gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla hayatı kabusa dönen Nick Dunne'ın hikâyesini konu ediniyor.

The Revenant

Yıl : 2015

: 2015 Türü : Aksiyon, hayatta kalma

: Aksiyon, hayatta kalma IMDb puanı: 8.0

Leonardo DiCaprio'ya yıllardır beklediği Oscar ödülünü kazandıran The Revenant, bir hayatta kalma hikâyesi. Bir ayı saldırısı sonrası ağır yaralanan ve ekibi tarafından ölüme terk edilen Hugh Glass karakterinin, dondurucu soğuğa, vahşi doğaya ve düşman kabilelere karşı verdiği savaşı izliyoruz.

Marvel filmleri

Yıl :2008-

:2008- Türü: Fantastik, süper kahraman, aksiyon

Marvel Sinematik Evreni'nin tüm filmlerine Disney+ üzerinden ulaşmanız mümkün. İlk Iron Man filminden MCU'nun zirve noktası olan Avengers: Endgame'e kadar sayısız yapım Disney+ abonelerine sunuluyor.

Star Wars filmleri

Yıl : 1977-

: 1977- Türü: Uzay, fantastik, bilim kurgu

Tarihin en efsane serilerinden biri şüphesiz Star Wars'tur. Serinin sahibi Disney olduğu için de tüm Star Wars yapımlarına Disney+ üzerinden erişmeniz mümkün. Orijinal üçlemeden yeni çıkan Star Wars filmlerine kadar tüm yapımlar platformda yer alıyor.

Fight Club

Yıl : 1999

: 1999 Türü : Dram, psikolojik gerilim

: Dram, psikolojik gerilim IMDb puanı: 8.8

Çoğu kişi tarafından tarihin en iyi filmlerinden biri olan Fight Club, David Fincher'ın imzasını taşıyor. Brad Pitt ve Edward Norton'ın efsanevi karakterlerinin yer aldığı filmde bir ofis çalışanının yaşadığı olayları izliyoruz.

Gladiator

Yıl : 2000

: 2000 Türü : Aksiyon, dönem filmi

: Aksiyon, dönem filmi IMDb puanı: 8.5

Russel Crowe'un başrolde yer aldığı, Ridley Scott'ın yönettiği Oscar ödüllü efsane film Gladiator, Disney+'tan erişilebilir durumda. İhanete uğrayarak ailesini kaybeden ve köleliğe düşen General Maximus'un, Colosseum arenasında yükselerek İmparator Commodus'tan intikam alma hikâyesini izliyoruz.

Alien filmleri

Yıl : 1979-

: 1979- Türü: Korku, bilim kurgu

Tarihin en ikonik yaratıklarından biri olan Xenomoprh'u içeren korku ve bilim kurgu türlerindeki Alien serisinin filmleri de Disney+'ta. Efsane ilk film, en az onun kadar iyi ikinci film, bu sene vizyona giren ve büyük beğeni toplayan Romulus gibi yapımlar sizi gerim gerim gerecek film arıyorsanız harika bir tercih.

Ford v Ferrari

Yıl : 2019

: 2019 Türü : Spor, yarış

: Spor, yarış IMDb puanı: 8.1

Araba yarışlarına ilginiz olsun ya da olmasın, Ford v Ferrari sizi koltuğunuza çivileyecek bir tutku ve dostluk hikâyesi. 1966 Le Mans 24 Saat Yarışı'nda, Ferrari'nin mutlak hakimiyetine son vermek isteyen Ford yönetiminin, otomotiv tasarımcısı Carroll Shelby ve korkusuz İngiliz pilot Ken Miles ile anlaşmasını konu alıyor. Matt Damon ve Christian Bale'ın muazzam oyunculuklarıyla harika bir deneyim yaşatıyor.

Disney+'ta kesin göz atmanız gereken diğer filmler