Türkiye'de sevilen çocuk kanallarından bir tanesi olan Disney Channel, yayın hayatına son vereceğini açıkladı. Böyle bir karar alınmasının nedeni, Disney+ platformunun yakında Türkiye'de hizmet verecek olması. Peki seyircileri neler bekliyor? Disney Channel'daki programlar tarihe mi gömülecek? İşte tüm bu soruların yanıtları...

The Walt Disney Company’nin yayın platformu Disney+, bundan bir süre önce yapılan bir açıklama ile Türkiye'ye resmen giriş yapmıştı. Platform şu an için kullanılabilir durumda olmasa da sayısız tüketici, bir süredir Disney+'ın Türkiye'ye gelişinin heyecanını yaşıyor. Bu heyecanlı bekleyiş, beraberinde bir de veda getirmiş gibi görünüyor.

Walt Disney'in Türkiye'de de çok sayıda seyirciye sahip olan çocuk odaklı kanalı Disney Channel, Türkiye'deki yayın hayatına son vereceğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, bunun bir veda olmakla birlikte aslında yeni bir başlangıç için yapıldığı belirtildi. Peki Disney Channel'daki içeriklere ne olacak? Seyirciler tüm içeriklere veda mı edecekler?

Disney Channel, Disney+'a taşınıyor

Disney Channel'ın resmi Instagram hesabından yapılan bir paylaşımda, "Size biraz hüzünlü biraz mutlu bir haberimiz var; sihirli kanalımız Disney Channel ile artık vedalaşıyoruz. Ancak sakın üzülmeyin arkadaşlarımız çünkü bu asla bir son değil, hepimiz için yepyeni bir başlangıç. Çok yakında en sevdiğimiz ve sık sık izlemek istediğimiz içerikler tüm bölümleriyle dilediğimiz her an Disney+’ta olacak!" ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, Disney Channel'daki içeriklerin ilerleyen dönemlerde RTÜK lisansı da alarak Türkiye'ye resmen giriş yapan Disney+ üzerinden erişilebilir olacağı anlamına geliyor.

Disney Channel'ın Instagram'daki paylaşımı

Disney Channel hem animasyon yapımları hem de eğitici programları ile dikkat çeken bir kanal olarak karşımıza çıkıyordu. Zatonya, Bingo ve Roli'nin Maceraları, Ducktales ve Baykuş Evi gibi sayısız içeriğe ev sahipliği yapan televizyon kanalı, artık Disney+ bünyesinde hizmet verecek. Yapılan açıklamalara göre Disney+, Disney Channel'daki tüm içerikleri bünyesinde barındıracak.

Disney+ hizmetinin Türkiye'de abonelik ücreti şu an için belirli değil. Ancak bu platformun reklam içeren abonelik paketlerinin olacağı açıklandı. Bu açıklama, abonelik paketlerinin uygun fiyatlı versiyonları olacağı anlamına geliyor. Eğer Disney+'ın Türkiye fiyatlarıyla ilgili tahmin içeriğimize göz atmak isterseniz, buraya tıklayabilirsiniz.