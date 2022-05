Yakın bir tarihte Türkiye'de hizmet vermeye başlayacak Disney Plus'ın reklamlı paketleriyle ilgili ilk bilgiler geldi. Yapılan açıklamaya göre 1 saat ve daha kısa süreli içeriklerdeki reklam süresi, 4 dakikanın üzerine çıkmayacak. Çocuklar ise hiçbir zaman reklam görmeyecekler.

Geçtiğimiz hafta açıkladığı aktif abone sayısı ile Netflix'e ciddi bir rakip olacağını gözler önüne seren çevrimiçi dizi ve film platformu Disney Plus'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Platformun 2022 yılı sonu itibarıyla önce ABD'de, daha sonra da diğer ülkelerde sunacağı reklamlı abonelik paketleri ile ilgili yeni bilgiler açığa çıktı. Edinilen bilgilere göre Disney Plus'ın reklamlı paketleri, 1 saat ve daha kısa süren içerikler için 4 dakikalık reklamlar gösterecek.

The Wall Street Journal'da yer alan bir habere göre Disney Plus yetkilileri, kullanıcıları boğmamak adına böyle bir karar almış durumdalar. Rakiplere bakacak olursak ise; yine Disney'in yönetiminde olan Hulu'da 1 saatlik içerik için yaklaşık 10 dakika reklam gösteriliyor. Peacock isimli bir başka çevrimiçi akış platformunda ise 5 dakikalık reklamlar var. HBO Max ile ilgili yapılan açıklamalarda da Disney Plus'taki gibi reklamların saatte 4 dakikanın geçilmeyeceği söylenmişti.

Reklamlar titizlikle seçilecek

Disney Plus yetkilileri tarafından The Wall Street Journal'a yapılan açıklamalarda, kullanıcıya gösterilecek reklamların detaylarına da yer verildi. Yapılan açıklamalara göre her reklamveren Disney Plus'ta kendini gösteremeyecek. Bu noktada çocukların önemsendiğini açıklayan yetkililer, gösterilecek tüm reklamların çocuklar için de uygun olacağını, yetişkin içerikli reklamların platformda yer almayacağını duyurdular. Öte yandan; Disney Plus, çocuk profillerinde hiç reklam göstermeyecek. Ayrıca, çocuk profillerinden hiçbir verinin toplanmayacağı da açıklanmış durumda.

Disney Plus'ın kullanıcılara reklamlı paket sunacak olmasının nedeni, daha fazla kişiye ulaşabilmek. Zira açıklamalara göre reklamlı abonelik paketlerinin fiyatları, reklamsız paketlerden çok daha uygun olacak ve bu da kullanıcının cebinden çıkacak parayı azaltmış olacak. Ancak şu an için Disney Plus'ın reklamlı paket fiyatları açıklanmadı. Bu yüzden 1 saat için 4 dakikalık kayba değip değmeyeceği hakkında bir şey söylemek mümkün değil.