Haziran ayından ülkemizde erişime açılacak olan Disney Plus, ilk yerli içeriği olacak olan Kaçış dizisinden ilk tanıtım fragmanını paylaştı. 30 saniyelik video, dram ve aksiyon türündeki dizide bizi nelerin beklediği hakkında ipuçları verdi.

14 Haziran 2022’de Türkiye’de erişime açılacak olan sinema ve dizi platformu Disney Plus, geçtiğimiz aylarda aylık ve yıllık abonelik fiyatlarını açıklamıştı. Alanında dünyanın önde gelenlerinden olan platformun, bunun yanı sıra ülkemizdeki yıllık aboneler için %30’luk bir indirim yapacağını da sizlerle paylaşmıştık.

Heyecanla beklenen Disney Plus’ın, ‘Atatürk’ dizisi gibi birçok yerli yapımı da bünyesinde bulunduracağı ifade edilmişti. Bunlardan biri de platformun ilk yerli yapımı olma unvanını taşıyacak olan dram ve aksiyon türündeki Kaçış dizisiydi. Bundan birkaç hafta önce de bu yapımdan ilk fotoğrafların geldiğini sizlere aktarmıştık. Şimdi ise Disney Plus, dizinin bekleyenlerini heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Kaçış dizisinden ilk tanıtım videosu geldi

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Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Disney Plus, dün akşam resmi hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak Kaçış dizisinin ilk tanıtımını paylaştı. ‘Nefesini duyuyoruz’ ifadeleriyle paylaşılan 30 saniyelik tanıtım fragmanı (teaser), platformun ilk yerli içeriği olacak olan dizide bizi nelerin beklediğini gösterdi.

Açıklamalara göre yapım; savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin araştırma yapmak için Ezidi köyüne gidişleri ile başlayacak. Bunun yanı sıra Kaçış, sınır ötesine gizlice geçen bu grubun bir baskın sonucunda radikal terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikâyelerini konu alınacak.

Dram ve aksiyon türünde Kaçış dizisinde Engin Akyürek, İrem Helvacıoğlu, Aziz Çapkurt, Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi bir birçok ünlü isim yer alacak. Bunun yanı sıra 8 bölüm süreceği belirtilen yapımın yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğunu, O3 Medya ve Same Film’in de yapımcılığını üstlendiğini eklemeden geçmeyelim.