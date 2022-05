Disney Plus platformunun kaç aktif kullanıcısı olduğu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre platform, yüzde 33 büyümeyle 137,7 milyon kullanıcıya ulaştı. Peki bizi gelecekte neler bekliyor? Disney Plus, abone sayısı 10 yılda ilk kez azalan Netflix'i tahtından edebilir mi?

Yakın bir gelecekte Türkiye'ye resmi olarak giriş yapacak çevrimiçi dizi ve film platformu Disney Plus'ın kaç abonesi olduğu açıklandı. Disney tarafından yapılan açıklamalara göre 2 Nisan itibarıyla bu platforma abone olmuş kullanıcıların sayısı 137,7 milyona ulaşmış durumda. Disney yetkilileri, bu rakamın geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33'lük büyüme anlamına geldiğini söylüyor. Disney Plus'ın son 3 aylık periyotta kazandığı abone sayısı ise 7,9 milyon olarak açıklandı.

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix'in 10 yıllık süreçte ilk kez küçüldüğünden ve 200 bin abone kaybettiğinden bahsetmiştik. Netflix'in rakibi olan Disney Plus için yapılan açıklamalarsa oldukça dikkat çekici. Peki gelecekte bizleri neler bekliyor? Disney Plus, Netflix'in önüne geçebilir mi?

Netflix'in 221 milyon abonesi var

Netflix'in açıkladığı son rakamlar, platformun 221 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğunu gözler önüne serdi. Bu abone sayısı, Disney Plus'ın neredeyse iki katı. Ancak Netflix, son dönemlerde genel olarak tartışmaların odak noktasına yerleşen platformlardan bir tanesi. Bugün pek çok kişi Netflix'in fiyatlarının yükselirken içerik kalitesinin düştüğünü iddia ediyor. İşin daha da ilginç yanı, analistlere göre Netflix'teki abone kaybı ilerleyen dönemlerde daha da derinleşecek...

Netflix, yıllar boyunca kesintisiz bir şekilde büyümüştü. Haliyle böyle bir olasılık, Disney Plus cephesinde de yaşanabilir. Eğer bu tezimiz gerçek olur ve Netflix'teki dalgalı durum Disney Plus cephesinde her zaman büyüme olarak karşımıza çıkarsa, Disney Plus'ın Netflix'i tahtından edebileceğini söyleyebiliriz. Zaten Disney yetkilileri de platformun 2024 yılının sonunda 230 milyon ila 260 milyon arasında küresel aboneye sahip olacağını düşünüyorlar. Bu istatistik ve tahminleri göz önünde bulunduracak olursak; Netflix'i zor bir sürecin beklediği sugötürmez bir gerçek...