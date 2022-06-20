1 Temmuz’da Türkiye’de orijinal olarak sadece Disney Plus’ta vizyona girecek olan 20th Century Fox’un yeni filmi The Princess’in ilk fragmanı, Disney Plus’ın resmi Türkiye YouTube kanalında Türkçe altyazılı bir şekilde paylaşıldı.

Bütün Marvel, Disney, Pixar ve Star Wars filmleri + dizileri ve hatta daha fazlasıyla ülkemize giriş yapan Disney Plus, beklenildiği gibi yüksek bir popülariteye ulaşmış durumda. Hatta Kaçış isminde Türkiye’de yayınlanışına özel bir Türk Disney Plus dizisi bile mevcut.

Daha önce sizlere Disney Plus üzerinde yayınlanacak olan yeni Şahan Gökbakar filmi Recep İvedik 7’nin yayınlanan ilk görüntülerini paylaşmıştık. Şimdi ise Disney Plus’ın resmi Türkiye YouTube kanalından Disney Plus’a gelecek olan yeni film The Princess’in ilk fragmanı paylaşıldı.

Marvel, Star Wars, Pixar film ve dizileri, tüm National Geographic belgesellerine ulaşmak için Disney+’a üye olabilirsiniz. Aylık 34,99 TL, yıllık 349 TL’lik avantajlı fiyatı kaçırmayın!

The Princess ilk fragman (Türkçe altyazılı)

1 Temmuz tarihinde tüm Disney Plus abonelerinin erişebileceği The Princess filminin ilk fragmanı, bugün itibariyle Disney Plus’ın Türkiye YouTube kanalında paylaşıldı. Hem de Türkçe altyazılı! Gelin filmde bizi neler bekliyor ufaktan bir bahsedelim.

Güzel ve iradeli bir prenses, nişanlı olduğu zalim sosyopatla evlenmeyi reddedince kaçırılır ve babasının şatosundan uzak bir kuleye kilitlenir. Babasının tahtını almaya niyetli ve küçümsenmiş prenses, ailesini korumalı ve krallığı kurtarmalıdır. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Disney Plus'a hemen abone olmak için buraya tıklayabilirsiniz!