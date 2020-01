Yakın zaman önce vizyona giren The Rise of Skywalker ile Star Wars evreninde bir dönemi geride bırakan Disney, Thor: Ragnarok’un yönetmeni Taika Waititi’dan yeni bir Star War filmi geliştirmesini istiyor.

2015 yılında başlattığı yeni Star Wars üçlemesini The Rise of Skywalker ile tamamlayan Disney, gelecekteki seriler için çalışmalarını sürdürüyor. The Hollywood Reporter (THR) imzalı bir rapora göre Disney ve Lucasfilm, yetenekli yönetmen Taika Waititi’den yeni bir Star Wars filmi geliştirmesini arzuluyor.

Waititi şu anda, Star Wars dizisi The Mandalorian’da IG-11 adlı droid karakterine sesiyle hayat veriyor. Anlayacağınız üzere ünlü isim, zaten Star Wars evreninin bir parçası; ancak Disney ve Lucasfilm, Waititi’den daha fazlasını istiyor gibi görünüyor.

Taika Waititi, Thor serisinin dördüncü filmi Love and Thunder'ın yönetmenliğini yapacak:

Bununla birlikte, Disney ve Lucasfilm’in yetenekli isimden tam olarak ne istedikleri şu an için belirsiz. Ayrıca söz konusu filmin Marvel Studios Başkanı Kevin Feige tarafından geliştirilen projeden ayrı olup olmadığını da henüz bilmiyoruz. Star Wars filmlerinin geleceği şu anda havada. Yeni üçlemenin sona ermesinin ardından evrenin nereye gideceği belirsizliğini koruyor.

Last Jedi’ın yazarı Rian Johnson, daha önce yaptığı bir açıklamada, tamamen yeni, ayrı bir üçleme geliştirdiği açıklamıştı ancak bu proje hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Game of Thrones’un yaratıcıları David Benioff ve DB Weiss da yeni bir Star Wars filmi geliştirmek için Disney ile anlaşmışlardı; ancak ikilinin Netflix ile yaptıkları içerik anlaşması, projeden ayrılmalarına neden olmuştu.

Son dönemin en başarılı yönetmenlerinden biri olan Waititi, Thor: Ragnarok’ta olduğu gibi fantezi-bilim-kurgu türünü aynı komedi ile harmanlayarak yeni bir Star Wars filmi yaparsa, kesinlikle seriye bambaşka bir hava getirebilir. Marvel filminin dördüncü halkasında da yönetmen koltuğuna geçecek olan Yeni Zelandalı sinemacı, Thor: Love and Thunder çekimlerinin ağustos ayında başlayacağını söylemişti. Filmin vizyon tarihi ise 5 Kasım 2021.