Disney+, UEFA ile yaptığı anlaşmayla 2025-2030 yılları arasındaki Kadınlar Şampiyonlar Ligi yayın haklarını aldı. Tüm maçlar, ek ücret gerektirmeden Disney+ üzerinden izlenebilecek. Ekim 2025’te başlayacak yeni sezonla birlikte hayata geçecek 18 takımlı formatta toplam 75 maç oynanacak ve tamamı platformda erişime açık olacak.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nin 2025/26 sezonundan itibaren Avrupa’daki tüm maçları, yalnızca Disney+ üzerinden izlenebilecek. Disney+, turnuvayı ek bir ücret gerektirmeden tüm kullanıcılarına sunacak.

The Walt Disney Company ile UEFA arasında imzalanan yeni anlaşmaya göre, 2025/26 ile 2029/30 sezonları arasındaki tüm UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları canlı olarak Disney+’ta yayımlanacak. Ekim 2025’te başlayacak yeni sezonla birlikte uygulanacak 18 takımlı formatta oynanacak 75 maç, platform üzerinden erişilebilir olacak. Tüm yayınların prodüksiyonu, Disney’in spor markası ESPN tarafından üstlenilecek.

5-8 yaş arası kız çocuklarına futbolla tanışma fırsatı

Yayınlar çoklu dil seçenekleri ve maç öncesi/sonrası içeriklerle desteklenecek. Aynı zamanda bu anlaşma ile birlikte kadın futboluna daha fazla görünürlük kazandırılması amaçlandığı da açıklandı. Disney ve UEFA, daha önce hayata geçirdikleri UEFA Playmakers programını bu kapsamda sürdürdüklerini de duyurdu. Böylelikle Avrupa genelinde 5-8 yaş arasındaki kız çocuklarının futbolla tanışmasına imkân tanınacak.

Disney+, reklam destekli yeni üyelik seçeneklerini duyurarak farklı izleme tercihlerine yanıt verdi. Spor yayınlarının yanı sıra dizi, film ve belgesel içeriklerini de kullanıcılarıyla buluşturdu. Kadın futbolunun Avrupa’daki dijital yayın haklarını bünyesine katan Disney+, bu hamlesiyle spor yayıncılığı alanında dikkat çeken bir adım attı.