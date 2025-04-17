Kling AI 2.0 ile oluşturulan yapay zekâ destekli videolarda yüz değişimi, mimik işleme ve sahne kontrolü gibi gelişmiş özellikler sunuluyor.

Kuaishou Technology'nin geliştirdiği yapay zekâ destekli video üretim aracı Kling AI, yepyeni bir versiyonla sahalara döndü. Kling AI 2.0, hem metinle hem de görsellerle sahneler oluşturabiliyor ve bu sahnelerdeki hareketleri, detayları oldukça başarılı bir şekilde işleyebiliyor. Yeni sürümle yapılan videolar ise çoktan sosyal medyada boy göstermeye başladı.

Kuaishou’nun Pekin’de düzenlediği etkinlikte tanıtılan Kling AI 2.0, önceki sürüme göre özellikle hareket kalitesi ve verilen komutlara uyum konusunda epey yol kat etmiş. Artık kullanıcılar sahne üzerinde daha fazla söz sahibi olabiliyor, görselden videoya geçişlerde ise çok daha tutarlı sonuçlar çıkıyor ortaya. Bu yeniliklerle üretilmiş videolar da sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Aşağıda onlardan bazılarını derledik.

Kling AI 2.0 ile yapılan video örnekleri

Hem Kling AI 2.0 hem de Kolors 2.0 şu an aktif olarak kullanılabiliyor ama denemek isteyenlerin bir aboneliğe ihtiyacı var. İşte yeni sürümle hazırlanmış videolardan bazıları:

Yapay zekâyla oluşturulmuş X parfümü:

Kurt adam dönüşüm sahnesi:

Kling 2.0’ın görsel gücüyle canlanan kılıç ustaları:

Mars’ta geçen bir hız yolculuğu:

Kling AI 2.0, Runway GEN-4 ve Veo’nun rekabetini sahneye taşıyan video:

Kling 2.0, metinden videoya geçişte mimikleri güçlü şekilde işliyor:

Kling AI artık film sahnelerindeki oyuncuları değiştirebiliyor:

Kling AI, ücretsiz deneme imkânı sunuyor. Daha kapsamlı ve profesyonel kullanım için ise farklı fiyatlandırılmış paketleri mevcut: