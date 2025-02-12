Reklamlı Disney+, bugün itibarıyla resmen Türkiye'de kullanıma sunuldu. Peki fiyatı ne kadar? Hâlihazırdaki abonelere ne olacak? İşte tüm bilmeniz gerekenler.

Disney+, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamayla reklamlı versiyonun ne zaman Türkiye’de kullanıma sunulacağını açıklamıştı. Şirket, 12 Şubat günü bu versiyona geçileceğini duyurmuştu.

O gün geldi çattı. Reklamlı Disney+, bugün itibarıyla ülkemizde sunulmaya başladı. Peki fiyatlar ne kadar? Hâlihazırdaki üyeliklere ne olacak? Gelin merak ettiğiniz soruları yanıtlayalım.

Reklamlı ve reklamsız Disney+ fiyatları

Paket Aylık fiyatı Yıllık fiyatı Disney+ (Reklamlı) 164,90 TL 1.649 TL Disney+ (Reklamsız) 349,90 TL 3.499 TL

Reklamlı versiyon, önceden sunulan normal versiyon fiyatından satışa çıktı. Reklamsız versiyon ise 349,50 TL gibi biraz yüksek diyebileceğimiz bir fiyata sahip.

Ekstra üye ücretleri

Reklamlı abonelik için ekstra üye: Aylık 134,90 TL

Aylık 134,90 TL Reklamsız abonelik için ekstra üye: Aylık 164,90 TL

Disney+ aboneliklerinde aynı hanede izleme imkânı sunuyordu. Ancak hane dışında bir kişiyi daha eklemek istiyorsanız yukarıdaki ekstra üye ücretsini ödemeniz gerekiyor.

Reklamlı Disney+ neler sunuyor?

Reklamlı içerikler (İçerikleri izlerken öncesinde ve izlediğiniz sırada reklamlar)

4K UHD ve HDR kalitesine kadar video

5.1 kalitesine kadar ses

Aynı anda 4 cihazdan izleme

10 adede kadar cihaza indirme

Reklamsız Disney+ neler sunuyor?

Reklamsız içerikler

4K UHD ve HDR kalitesine kadar video

5.1 kalitesine kadar ses

Aynı anda 4 cihazdan izleme

10 adede kadar cihaza indirme

Reklamsız deneyim için hâlihazırdaki aboneliğinizi yükseltmeniz gerekecek

Hâlihazırda Disney+ abonesiyseniz fatura tarihinize (12 Şubat’tan önce yenilendiyse) kadar reklamsız deneyime devam edeceksiniz. Ancak yeni fatura döneminizde, aboneliğiniz otomatik olarak 164,90 TL’lik reklamlı versiyondan devam edecek. Yani ödediğiniz para değişmeyecek, sadece reklamlı deneyim yaşayabileceksiniz.

Eğer reklamsız bir deneyim yaşamaya devam etmek istiyorsanız aboneliğinizi aylık 349,50 TL’ye satılan versiyona yükseltmeniz gerekiyor.