Disney+, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamayla reklamlı versiyonun ne zaman Türkiye’de kullanıma sunulacağını açıklamıştı. Şirket, 12 Şubat günü bu versiyona geçileceğini duyurmuştu.
O gün geldi çattı. Reklamlı Disney+, bugün itibarıyla ülkemizde sunulmaya başladı. Peki fiyatlar ne kadar? Hâlihazırdaki üyeliklere ne olacak? Gelin merak ettiğiniz soruları yanıtlayalım.
Reklamlı ve reklamsız Disney+ fiyatları
|Paket
|Aylık fiyatı
|Yıllık fiyatı
|Disney+ (Reklamlı)
|164,90 TL
|1.649 TL
|Disney+ (Reklamsız)
|349,90 TL
|3.499 TL
Reklamlı versiyon, önceden sunulan normal versiyon fiyatından satışa çıktı. Reklamsız versiyon ise 349,50 TL gibi biraz yüksek diyebileceğimiz bir fiyata sahip.
Ekstra üye ücretleri
- Reklamlı abonelik için ekstra üye: Aylık 134,90 TL
- Reklamsız abonelik için ekstra üye: Aylık 164,90 TL
Disney+ aboneliklerinde aynı hanede izleme imkânı sunuyordu. Ancak hane dışında bir kişiyi daha eklemek istiyorsanız yukarıdaki ekstra üye ücretsini ödemeniz gerekiyor.
Reklamlı Disney+ neler sunuyor?
- Reklamlı içerikler (İçerikleri izlerken öncesinde ve izlediğiniz sırada reklamlar)
- 4K UHD ve HDR kalitesine kadar video
- 5.1 kalitesine kadar ses
- Aynı anda 4 cihazdan izleme
- 10 adede kadar cihaza indirme
Reklamsız Disney+ neler sunuyor?
- Reklamsız içerikler
- 4K UHD ve HDR kalitesine kadar video
- 5.1 kalitesine kadar ses
- Aynı anda 4 cihazdan izleme
- 10 adede kadar cihaza indirme
Reklamsız deneyim için hâlihazırdaki aboneliğinizi yükseltmeniz gerekecek
Hâlihazırda Disney+ abonesiyseniz fatura tarihinize (12 Şubat’tan önce yenilendiyse) kadar reklamsız deneyime devam edeceksiniz. Ancak yeni fatura döneminizde, aboneliğiniz otomatik olarak 164,90 TL’lik reklamlı versiyondan devam edecek. Yani ödediğiniz para değişmeyecek, sadece reklamlı deneyim yaşayabileceksiniz.
Eğer reklamsız bir deneyim yaşamaya devam etmek istiyorsanız aboneliğinizi aylık 349,50 TL’ye satılan versiyona yükseltmeniz gerekiyor.