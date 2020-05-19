Disney, Club Penguin Klonlarının Kapatılmasını İstedi

Disney, efsanevi oyunlardan biri hâline gelen Club Penguin'i geçtiğimiz yıllarda kapatmıştı. Şimdi de şirket, Club Penguin adı altında çıkan diğer sitelerin kapatılmasını istedi. Bunun nedeniyse sitelerin uygunsuz içerikleri çocuklara sunması.

Disney'in bir zamanlar çok fazla kullanıcı tarafından oynanan oyunu Club Penguin, 2018'den beri kapalı durumda. Oyun, eskiden binlerce kişi tarafından oynandığı için adeta bir efsane hâline gelmişti ancak son zamanlarda düşen kullanıcı sayısından sonra Disney, oyunu kapatmaya karar vermişti. Her ne kadar Disney oyunu kapatsa da Club Penguin'in kopya oyunları oynanmaya devam ediyor.

BBC'nin haberine göre Disney, Club Penguin klonu içeren sitelerin kapatılmasını istedi. Disney'in bu konudaki gerekçesiyse çocuk oyunu gibi gözüken oyunlarda birçok yetişkin içeriği bulunması. Bunların başındaysa ırkçılık, taciz ve küfürlü konuşmayı engelleyen filtrelerin kaldırılmış olması geliyor. Geçtiğimiz dönemlerde oyunda yetişkin içerikli Zoom görüşmeleri bile düzenleniyordu.

Disney: 'Suçlamalar karşısında dehşete düştük'

Sitelerden biriyle ilişiği olan bir kişi, çocuk istismarı görüntülerini bulundurma iddiasından dolayı tutuklandı. Club Penguin klonları, bu tarz kötü niyetli kişiler için çok müsait ve bu siteler izinsiz markalanmadan dolayı illegal olarak çalışıyor. Bu nedenlerden dolayı da Club Penguin klonlarının tamamen kapanması an meselesi diyebiliriz.

Disney, çocuk güvenliğinin çok önemli olduğunu belirtti ve Club Penguin markası altındaki illegal sitelere yöneltilen suçlamalar karşısında dehşete düştüklerini ifade etti. Disney'in bu kararı kamuoyunu memnun etse de birçok kişi bu kararın alınmasında geç kalındığını düşünüyor.

Club Penguin klonları özellikle koronavirüs salgını sırasında çok fazla oyuncu artışı yaşamış ve toplam trafik neredeyse 7 milyona ulaşmıştı. Disney'in kararı bu kadar geç almasının sonucu olarak ortaya daha fazla hasar çıktığını düşünen birçok kişinin de haklılık payı olduğunu söylemekte fayda var.