Ses teknolojilerinde kablosuz çözümler giderek daha fazla öne çıkıyor. Hem içerik üreticileri hem de profesyonel kullanıcılar, daha küçük ve işlevsel mikrofon sistemlerine yöneliyor. DJI’nin yeni ürünü de bu alandaki beklentilere yanıt vermek üzere tasarlandı.

DJI, kablosuz yaka mikrofonlarının yeni modeli Mic 3’ü duyurdu. Şirket, mikrofonlarını küçültmeye devam ediyor ama özelliklerden ya da pil ömründen ödün vermiyor. Önceki modele göre daha hafif olan Mic 3, küçük tasarımına rağmen eklenen yeni işlevleriyle öne çıkıyor.

DJI Mic 3, aynı anda dört verici ve sekiz alıcıyla çalışabiliyor. 400 metreye kadar çekim mesafesi sunan mikrofon, bağlantının kopmaması için 2.4 GHz ile 5 GHz frekansları arasında otomatik geçiş yapıyor. Aynı zamanda iki kademeli gürültü engelleme özelliği sayesinde arka plandaki sesleri büyük ölçüde azaltabiliyor.

DJI Mic 3 özellikleri

Yeni modelde Otomatik ve Dinamik olmak üzere iki farklı uyarlanabilir kazanç kontrol modu bulunuyor. Bunlardan ilki gürültülü ortamlarda ani ses artışlarını engellerken, ikincisi stüdyo gibi daha sessiz alanlarda ses seviyesini dengeliyor. Normal, Zengin ve Parlak olarak üç farklı ses tonu seçeneği de kullanıcıların konuşma netliğini ihtiyaca göre ayarlamasına olanak tanıyor.

Mic 3, 16 gramlık ağırlığıyla önceki Mic 2’den daha hafif bir yapıda. 32 GB dahili depolama alanı ve yedek kayıt özelliği ile ses kaybını önleyen cihaz, alıcı üzerindeki dokunmatik ekran üzerinden de ayar imkânı sunuyor. Alıcı 8 saat, verici ise 10 saat pil ömrüne sahipken, şarj kutusu toplamda 28 saate kadar ek kullanım sağlıyor.

DJI Mic 3’ün fiyatı ve çıkış tarihi henüz belli değil. Şirket, cihazın ABD’de hemen satışa sunulmayacağını söylüyor yani önce başka bölgelerde piyasaya çıkacak. Fiyat tarafında ise Mic 2’nin 219 dolarlık seti ve 169 dolara satılan Mic Mini’ye bakarak fikir yürütmek mümkün ama kesin rakamı öğrenmek için biraz daha beklemek gerekiyor.