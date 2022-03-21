Zorlu Hava Koşullarında Uçabilen Drone M30 Tanıtıldı

DJI, zorlu hava koşullarında bile uçabilen yeni drone modeli M30'u tanıttı. Karlı ve yağmurlu havalarda bile uçabilen drone'un diğer modellere göre daha küçük olması da dikkat çekti.

Son yılların en popüler teknolojilerinden olan drone’lar her gün biraz daha gelişmeye devam ediyor. Ancak sağanak yağmur gibi zorlayıcı hava şartları, en gelişmiş drone’ların uçmasını bile imkansız hale getirebiliyor.

Şimdiye kadar insansız hava araçları teknolojisine odaklanan Çin merkezli bir teknoloji şirketi olan DJI’ın en son teknoloji ürünü, kar ve şiddetli yağmurda uçmak için ‘uygunsuz’ olarak görülen M3000 RTK modeli olarak öne çıkıyordu. Ancak görünen o ki şirket, sert hava koşullarına dayanıklı yeni drone modeliyle çıtayı daha da yükseğe çıkarmayı planlıyor.

Hem zorlu hava koşullarına dayanıklı hem de taşıması kolay

DJI, bugün -20 ila 50 derece arasındaki buzlu soğuklara, yüksek irtifalara, karlı ve sert yağmurlu koşullara bile dayanıklı olan yeni drone’u DJI M30 Enterprise’ı duyurdu. Büyük bir sırt çantasına veya küçük tekerlekli çantaya sığacak kadar küçük olan, bir düğmeye basmanızla kendiliğinden katlanan kollara sahip olan M30’un, pratikte şirketin diğer endüstriyel drone’larına kıyasla taşıması daha kolay olması da dikkat çekti.

8,2 kilo ağırlığındaki drone’un, diğer endüstriyel İHA’larınkisine benzer kollara sahip olduğu ifade edilirken, tasarımın DJI’ın katlanabilir drone kategorisine hakim olmasına yardımcı olan Mavic modeline benzer olduğu belirtildi.

Öte yandan M30’un 41 dakikalık uçuş süresine sahip olması, onun DJI’ın en uzun ömürlü drone’u olmadığını anlamına geliyor. Ancak buna karşılık drone’un boyutu, onun neredeyse her yerde çalışacak kadar küçük olan, tamamen özerk görevler için uygun bir cihaz olmasını sağlıyor.

Kamera açısından bakacak olursak da karşımıza M30'un iki farklı modeli çıkıyor: M30 ve M30T. DJI, M30 modelinin, 5×~16× optik ve 200× dijital yakınlaştırmaya sahip 48 megapiksel 1/2'' CMOS sensörlü yakınlaştırma kamerası, 12 megapiksel geniş açılı kamera, 8k fotoğraf 4K/30 fps video çözünürlüğü ve lazer telemetre içerdiğini ve 1.200 metreye kadar olan nesnelerin kesin koordinatlarını verebildiğini ifade ederken; M30T’de bunlara ek olarak bir 640x512 piksel radyometrik termal kamera olduğunu belirtiyor. Ayrıca M30’da altı yönlü engellerden kaçınma sensörleri ve M300 RTK'da bulunan üç pervaneli acil iniş özelliği de bulunuyor.

Üstelik DJI M30'un istasyonunun kendi dahili hava istasyonu, gözetleme kameraları, antenleri, 25 dakikalık otomatik hızlı pil şarjı bulunuyor ve 7 kilometreye kadar drone görevini de destekleyebiliyor.

Hem 10.000 dolardan başlayan M30 hem de 14.000 dolardan başlayan M30T, daha büyük 7 inç ekrana (5.5 inçten daha fazla) ve IP54 korumasına sahip tamamen yeniden tasarlanmış bir RC Plus denetleyicisi ile geliyor. Ayrıca, önümüzdeki ekim ayında DJI'nin kurumsal drone'ları için yeni bir DJI FlightHub 2 uçuş yönetimi yazılım paketi ve eski M300 RTK'ya ekleyebileceğiniz bir Zenmuse H20N "yıldız ışığı dereceli hibrit gece görüş sensörü" de geliyor.

Karşınızda DJI'ın sert hava şartlarına en dayanıklı drone'u M30