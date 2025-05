DLSS 4 Multi Frame Generation desteği alan yedi yeni oyun NVIDIA tarafından resmî olarak duyuruldu. F1 25, The Last of Us Part II Remastered ve diğer pek çok yapım DLSS 4 ve DLSS Süper Çözünürlük desteği kazandı. DLSS 4 destekli oyun ve uygulama sayısı 125’i geçmiş durumda.

NVIDIA, DLSS 4 Multi Frame Generation teknolojisinin desteklendiği yeni oyunları duyurdu. Listeye F1 25, Avowed ve The Last of Us Part II Remastered gibi yapımlar eklendi.

NVIDIA tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam yedi yeni oyun DLSS 4 Multi Frame Generation teknolojisine resmen destek vermeye başladı. Bu oyunlar arasında F1 25, Avowed, Everspace 2, Storror Parkour Pro, The Last of Us Part II Remastered, Torque Drift 2 ve Wreckfest 2 yer alıyor.

DLSS Ray Reconstruction teknolojisi artık daha fazla oyunda

Aynı zamanda Game of Thrones: Kingsroad ve Revenge of the Savage Planet adlı iki oyun da DLSS Süper Çözünürlük desteği kazandı. Bugün erken erişimle çıkan F1 25, DLSS 4 ile birlikte ışın izleme destekli grafiklerde daha kararlı bir performans sunmayı hedefliyor. Yeni özellik özellikle GeForce RTX 50 serisi ekran kartı kullanan oyuncular için tam uyumluluk sağlıyor. DLSS Ray Reconstruction teknolojisiyle birlikte daha yüksek görsel kalite korunarak akıcılık artırılıyor.

The Last of Us Part II Remastered da DLSS 4 desteği kazanan yapımlar arasında yer aldı. PC sürümüne geçen ay gelen oyun, artık daha gelişmiş DLSS entegrasyonuyla oynanabiliyor. Dizi ile oyunu kıyaslamak isteyen kullanıcılar için bu destek dikkat çekici bir detay oldu.

Yeni duyurulan bu yedi oyunla birlikte DLSS 4 destekli oyun ve uygulama sayısı 125’i geçmiş durumda. Görünen o ki NVIDIA, bu listeyi önümüzdeki dönemde daha da uzatmaya kararlı.