Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6'nın Nintendo'nun yeni el konsolu Nintendo Switch 2'ye gelip gelmeyeceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

GTA 6 oyun dünyasının en çok beklenen oyunu konumunda ve Nintendo'nun yeni nesil el konsolu Nintendo Switch 2’yi duyurmasıyla GTA 6'nın Nintendo Switch 2'ye gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. Take-Two CEO’su Strauss Zelnick’in son açıklamaları bu beklentileri suya düşürebilir.

GTA serisinin arkasındaki geliştirici stüdyo Rockstar Games’in çatı şirketi olan Take-Two Interactive, son mali raporunda önemli açıklamalarda bulundu. Şirketin CEO’su Zelnick, Switch 2 ve Nintendo platformlarına yönelik oyun stratejileri hakkında konuşurken, GTA 6’nın bu konsola gelme ihtimalini oldukça zayıf gösterdi.

"Her oyunu her platforma taşımak zorunda değiliz."

Zelnick, “Her platforma ne getireceğimiz konusunu her seferinde değerlendiriyoruz. Elbette oyuncuların olduğu yerde olmayı istiyoruz ancak her oyunu her platforma taşımak zorunda değiliz." ifadelerini kullandı.

Bu sözler, GTA 6’nın Nintendo Switch 2 için özel olarak geliştirilen bir versiyonunun şu an için planlanmadığı anlamına geliyor. Yeni konsol bazı teknik iyileştirmeler sunsa da Rockstar’ın yüksek kaliteli grafiklerle bezeli GTA 6’sını bu cihazda çalıştırmak ciddi optimizasyonlar gerektirebilir. Bu da şirketin bu alana özel bir ekip tahsis etmesi gerektiği anlamına geliyor ve görünüşe göre bu yakın süreçte mümkün olmayacak.

GTA 6’nın PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 26 Mayıs 2026’da piyasaya sürülmesi planlanıyor. PC sürümü ise önceki oyunlarda olduğu gibi muhtemelen gecikmeli olarak çıkacak.