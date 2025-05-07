Epic Games CEO'su Tim Sweeney, Apple'a açtığı davanın şirketi üzerindeki etkisini yorumladı ve geleceğe yönelik yorumlarda bulundu.

Epic Games’in Apple’a karşı yürüttüğü ve beş yılı aşkın süredir devam eden hukuk mücadelesi, şirkete toplamda bir milyar doları aşan bir maliyet getirdi. CEO Tim Sweeney, bu ağır faturaya rağmen “Özgürlük kolay elde edilemez.” diyerek harcadıkları tüm maliyetin değdiğini düşünüyor.

Epic Games, 2020 yılında App Store’un %30’luk komisyonunu aşmak için Fortnite oyununda kendi ödeme sistemini devreye sokarak Apple’ın kurallarını doğrudan ihlal etmişti. Apple da bu hamleye karşılık olarak Fortnite’ı App Store’dan kaldırmış, ardından iki şirket mahkemelik olmuştu.

Fitili ilk Epic Games ateşlemişti

Davada Apple büyük ölçüde galip gelmiş olsa da Apple’ın geliştiricilerin uygulama içi satışları kendi kanallarıyla gerçekleştirmesine izin vermesi gerektiğine hükmetti. Apple ise buna rağmen App Store dışında yapılan satışlardan da komisyon alacağını duyurdu. Epic Games bu karara itiraz etti ve mahkeme, Apple’ın mahkeme kararına uymadığına ve yeminli ifadelerinde gerçeği yansıtmadığına hükmetti.

Apple şimdi Amazon ve Spotify gibi devlerin yararlandığı bu yeni kurallara uymak zorunda kaldı. Yani uygulama içi alışverişlerinden artık komisyon alamıyor ancak şirket bu kararı temyize götürme hazırlığında.

Apple artık uygulama içi ödemelerden pay alamıyor

Tim Sweeney, Business Insider’a verdiği röportajda bu mücadele uğruna şirketin büyük bir gelir kaybı yaşadığını söyledi. Sadece Fortnite bile App Store’da bulunduğu iki yıl boyunca iOS üzerinden yaklaşık 300 milyon dolar kazanmıştı. Oyunun App Store’dan kaldırılması sadece oyuncuları değil, oyunu birlikte oynamayı planlayan binlerce kişiyi de etkiledi.

Epic Games, Fortnite’ın birkaç gün içinde App Store'a geri dönmesini umuyor ancak Apple hâlâ şirketin geliştirici hesabının kullanımına onay vermiş değil.

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