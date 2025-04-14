Japon geliştiriciler tarafından hazırlanan DMZ: Nuclear Survival, alternatif bir dünyada geçen açık dünya hayatta kalma oyunu olarak tanıtıldı.

Japonya merkezli iki kişilik bağımsız bir ekip tarafından geliştirilen DMZ: Nuclear Survival duyuruldu. Oyuncuları alternatif bir tarihte geçen açık dünya macerasına davet ediyor. Gerçek zamanlı çatışmalar, diplomasi hamleleri ve hatta ayılarla dost olma gibi ilginç dinamiklere sahip oyunun çıkış tarihi şimdilik net değil.

Çıkış tarihi henüz belli olmasa da DMZ: Nuclear Survival’ın Steam sayfası yayında, isteyenler şimdiden istek listesine ekleyebiliyor. Oyuncular ise bu alternatif evrende yalnızca hayatta kalmaya çalışmakla kalmayacak; nükleer felaketin eşiğindeki dünyada medeniyetin kaderini değiştirecek kararlar da vermek zorunda kalacak.

Tarih yazmak, üs kurmak ve topluluk yönetmek mümkün olacak

DMZ: Nuclear Survival, kaynak toplama, taktiksel çatışmalar ve diplomasi gibi pek çok öğeyi bir araya getiriyor. Oyunda bir yandan hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da ayılarla karşılaşmak mümkün; üstelik bu karşılaşmalar sadece tehlike anlamına gelmiyor, onlarla dostluk kurma şansı da var olacak.

Oyuncular, geçmişte yaşanmış olayları yeniden yazabilecekleri görevlerle karşılaşacak. Aynı zamanda üs inşa etme, topluluk yönetme ve teknolojik gelişmeleri takip etme gibi stratejik mekaniklerle de oyunun ilerleyişine yön verebilecek. Çevrim içi oynanış desteğiyle birlikte farklı oyuncularla ittifak kurmak da mümkün olacak.

Geliştirici ekip oyunun hâlâ geliştirme aşamasında olduğunu söylüyor. Tanıtım fragmanı şimdiden paylaşılmış olsa da ilerleyen dönemde yeni oynanış videolarıyla yeniden karşımıza çıkması muhtemel. Bu arada oyunun Steam sayfası da erişime açık, merak edenler göz atabilir.