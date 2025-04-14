2014 çıkışlı Metro 2033 Redux, kısa süreliğine ücretsiz oldu. 16 Nisan’a kadar ücretsiz sunulacak.

Normalde 600 TL civarında bir fiyatla satılan Metro 2033 Redux, sınırlı bir süre için Steam üzerinden ücretsiz olarak alınabiliyor. Oyunu 16 Nisan saat 18.00’e kadar kütüphanenize ekleyerek kalıcı şekilde sahip olmanız mümkün.

2014 yılında piyasaya sürülen Metro 2033 Redux, serinin ilk oyunu olan Metro 2033’ün grafik ve oynanış açısından güncellenmiş versiyonu olarak öne çıkıyor.

Metro 2033 Redux Steam'de ücretsiz oldu

Oyunu ücretsiz almak için Steam hesabına giriş yapılması yeterli. Ardından Metro 2033 Redux’un sayfasına gidilip “Hesaba Ekle” butonuna tıklanması gerekiyor. Bu işlemle birlikte oyun kalıcı olarak kütüphaneye ekleniyor. Oyunda resmi Türkçe dil desteği bulunmuyor ancak isteyen kullanıcılar harici bir Türkçe yama ile bu eksikliği giderebiliyor.

Bu fırsattan yararlanmak için oyunun 16 Nisan saat 18.00’e kadar kütüphaneye eklenmesi gerekiyor. Belirtilen sürenin ardından oyun tekrar ücretli olacak. Ancak kampanya süresi içinde oyunu ekleyenler, diledikleri zaman indirip oynamaya devam edebilecek.

Metro 2033 Redux'un konusu nedir?

Post-apokaliptik Moskova’da geçen bu FPS oyunu nükleer savaş sonrası harabeye dönmüş Moskova’da geçiyor. Oyuncular, yer altındaki metro tünellerinde hayatta kalmaya çalışan insanlarla birlikte zorlu bir mücadeleye adım atıyor. Hem karanlık atmosferiyle hem de anlattığı hikâyeyle oyuncuyu içine çeken bir deneyim sunuyor.