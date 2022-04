Marvel, Marvel sinematik evreninin en çok beklenen filmlerinden biri olan, 6 Mayıs’ta vizyona girecek Doctor Strange in the Multiverse of Madness için yeni kısa bir video yayınladı. Biz de sizler için yeni videoyu değerlendirdik.

Marvel’ın bugün eli bol gibi görünüyor. İlk olarak Thor serisinin yeni filmi Thor: Love and Thunder’ın ilk fragmanını yayınlayan Marvel, ardından 6 Mayıs’ta sinemalarda beyaz perdeye çıkacak olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness’tan yeni bir video yayınladı.

Bildiğiniz gibi Doctor Strange in the Multiverse of Madness için Cinemaximum’da ön sipariş bilet satışları başlamıştı. Filmin çıkmasına çok az bir süre kaldı, bu sebeple artık filmden gelecek olan kesitler veya fragmanlar çok daha kısa olacak. Nitekim bu yayınlanan video da çok kısa, sadece 30 saniye. Biz de bu kısa fragmanı sizler için değerlendirdik.

Doctor Strange, zorlu kararların eşiğinde

Fragmanda Mordo karakterinin “Doctor Strange… Bu günün geleceğinden hep şüphelenmiştim çünkü sen de bu günün geleceğinden hep şüpheleniyordun” dediğini görüyoruz. Doctor Strange ise ona karşılığında “Ben hazırım” diyor. Filmde Doctor Strange’i zor bir karar verip önemli bir olaylar dizisine yol açmanın eşiğinde göreceğiz gibi görünüyor.

Bu video aslında çok da yeni bir şey içermiyor, çıkış amacı belli: 6 Mayıs tarihine kadar izleyicilerin heyecanını yüksek tutmak. Olay örgüsü açısından da yeni fazla detay yok diyebiliriz. Aslında bu bir nevi iyi bir şey zira filmlerin fragmanları, filmlerin en önemli kısımlarını gösterdiğinde insanın pek izleyesi kalmıyor.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness için hazır mısınız? Nasıl hissediyorsunuz? Heyecanlı mısınız? Filme gitmeden önce hemen yukarıda bağlantısını paylaştığımız Doctor Strange içeriğimizi okumanızı tavsiye ederiz. Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın yeni videosu: