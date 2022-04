Doctor Strange'in merakle beklenen ikinci filminden kısa bir video yayımlandı. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 6 Mayıs'ta sinemalarda.

Marvel’ın 4. evresini şekillendirecek karakterlerin başında gelen Doctor Strange’in yeni filmi olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ın beyazperdede hayranlarıyla buluşmasına çok az bir süre kaldı. Olayların iyice karışacağı, evrenlerin iç içe gireceği filmden ilk fragman bundan 3 ay öncesinde gelmiş, heyecanı yükselten ikinci fragman ise 1 ay öncesinde yayımlanmıştı.

Şimdi ise merakla beklenen filmden yeni bir kısa video yayımlandı. Bir dakikalık kısa fragmanda, daha önce yayımlanan fragmanlarda gördüğümüz görüntülerle birlikte yeni detaylara da yer verildi.

Doctor Strange, evrenler arası tehlikeli bir maceraya atılıyor

Yönetmen koltuğunda ilk Spider-Man üçlemesinin yönetmeni olan Sam Raimi’nin oturduğu Doctor Strange in the Multiverse of Madness’da işler epey bir çığırından çıkacak gibi gözüküyor. Başrolünde daha önce de Strange karakterine hayat veren ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch’i izlediğimiz filmin kadrosunda ayrıca daha önceki filmlerde Scarlet Witch olarak izlediğimiz Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong ve Xochitl Gomez gibi isimler yer alıyor.

X-Men filmlerinde Profesör X ismiyle tanınan Charles Xavier’i canlandıran Patrick Stewart’ın bir kez daha bu rolle karşımıza çıkacak olması ise şüphesiz filmin en büyük ve keyifli sürprizleri arasında bulunuyor. Daha pek çok sürprize gebe olduğuna dair etrafta dedikoduların dolaştığı Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 6 Mayıs'ta sinemalarda.

İşte yayınlanan yeni video