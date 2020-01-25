Steam, 18 TL Değerindeki Bir Ek Paketi Ücretsiz Yaptı

Steam’de normal fiyatı 18 TL olan bir ek paket, kısa süreliğine tamamen ücretsiz hâle geldi. Oyunu ve ek paketi nasıl ücretsiz bir şekilde alabileceğinizi öğrenmek için bu yazımıza göz atabilirsiniz.

Dünyanın en büyük oyun dağıtıcılarından biri olan Steam, bünyesi altında yayınladığı oyunlara ve ek paketlere sık sık indirim uygulamasıyla biliniyor. Ülkemiz özelinde yurt dışına kıyasla oldukça rekabetçi bir fiyat politikası izleyen firma, bu yönüyle de pek çok oyun tutkununun beğenisini kazanmayı başarıyor.

Bildiğiniz gibi geride bıraktığımız gün itibarıyla Steam’de Ay Takvimi Yeni Yılı’na özel indirim dönemi başlamıştı. 4 gün sürecek bu etkinlik kapsamında oyuncular, sürekli almak istedikleri pek çok oyuna veya ek pakete indirimli bir şekilde sahip olabiliyorlar. Bu indirimlerden yararlanan bir ek paket ise strateji oyunlarıyla arası iyi olanların yakından tanıyacağı Crusader Kings II oyununa ait 18 TL’lik ‘Sons of Abraham’ paketi oldu.

Crusader Kings II nasıl bir oyun?

Paradox Development Studio tarafından geliştirilmiş olan Crusader Kings II, kısaca özetlemek gerekirse Orta Çağ temalı bir strateji ve rol yapma oyunu olmasıyla biliniyor. Strateji oyunlarından keyif alanların saatlerini harcayabileceği bu oyunda esas amaç, hükmettiğiniz toprakları genişletmek ve bilinen tüm dünyayı ele geçirmeye çalışmak olacak.

En erken 15 Eylül 1066’dan başlayabileceğiniz bu oyunda, 1453 ise bitiş tarihi olarak belirlenmiş durumda. Bu noktada oyuncular, bu yıllar arasında diledikleri bir yıldan başlayarak mücadeleye atılabilirler. Feodal Avrupa entrikasından tutun da taht kavgalarına kadar her şeyi bulabileceğiniz bu oyun, yukarıda da belirttiğimiz üzere strateji meraklıları için oldukça ideal bir oyun gibi görünüyor.

Crusader Kings II: Sons of Abraham ek paketi nasıl ücretsiz bir şekilde elde edilir?

Öncelikle Crusader Kings II: Sons of Abraham’ın bir oyun değil, bir ek paket olduğunu belirtmemiz gerekir. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra paketi edinmek için yapmanız gereken temel şeyin de oyuna sahip olmak olduğunu söyleyelim. Steam’de tamamen ücretsiz olan Crusader Kings II’yi bu bağlantıyı kullanarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Oyunu ekledikten sonra bu bağlantıya tıklayarak 'Sons of Abraham' ek paketinin Steam sayfasına gitmeniz gerekiyor. Karşınıza çıkan sayfada ilgili ek paketin 27 Ocak tarihine kadar ücretsiz olacağını göreceksiniz. Bu noktada 'Hesabıma Ekle' butonuna tıklayarak ek pakete ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz.