Teknoloji devi Apple, sanal gerçeklik konusunda çalışmalarına devam ettiğini göstererek en iyi platformlardan birisi olan NextVR’ı almayı planlıyor. NextVR, günümüzde önemli etkinlikleri sanal gerçeklik üzerinden aktarıyordu.

Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileri şüphesiz ki gelecekte en çok kullanılan teknolojiler arasında yer alacak. Bu konuda yapılan çalışmalar yıllardır sürüyor ancak hâlâ bu teknolojinin yapabileceklerini tam anlamıyla göremedik. Bu nedenle de sanal gerçeklik sektörü günümüzde henüz olgunlaşamadı.

Sanal gerçeklik ve özellikler artırılmış gerçeklik üzerinde uzun zamandır çalışan bir isim de Apple. Şirketin geçtiğimiz yıllardan beri yeni artırılmış gerçeklik teknolojisi üzerinde çalıştığını görüyor ve yazıyoruz. Bugün, Apple’ın bu teknoloji için ne kadar hazırlandığını gösteren bir şey gerçekleşti.

Apple, sanal gerçeklik platformu NextVR'ı satın aldı:

ABD’li teknoloji devi Apple, günümüzün en iyi sanal gerçeklik platformlarından birisi olan NextVR’ı 100 milyon dolara satın almak üzere planlar yapıyor. 9to5Mac’in haberine göre NextVR, satın alma konusunda çalışanlarını bilgilendirdi. Üstelik habere göre çalışanlar, satın alım işlemi tamamlandıktan sonra taşınmak durumunda kalacak.

Apple’ın satın almayı planladığı NextVR platformu, kullanıcılarına düzenlenen etkinlikleri VR gözlükleriyle izleme imkanını tanıyor. Şirket, spor, müzik ve eğlence kategorisinde yer alan NBA, WWE, FOX Sports, Live Nation ve Uluslararası Şampiyonlar Kupası gibi önemli etkinlikleri şu anda platformunda barındırıyor.

Apple’ın sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik gözlükleri çıkaracağı haberlerini birkaç aydır sizlerle de paylaşıyoruz. Şirket, gözlüklerinde yer alması ihtimali olan birçok teknolojinin patentini almış durumda. Peki Apple’ın merakla beklediğimiz ve muhtemelen yeni bir devrim yaratacak olan gözlüğünü ne zaman göreceğiz?

Geçtiğimiz hafta yaptığımız bir haberde Apple’ın beklenen gözlüğü hakkında önemli bir şey paylaşmıştık. Haberimizde, Apple’ın artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik kombinasyonundan oluşan başlığını 2022 yılında piyasaya çıkacağını söylemiştik. Apple’ın gözlüğü ne zaman çıkaracağına dair söylenen önemli tahminleri bu yazımızdan öğrenebilirsiniz.