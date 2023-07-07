Kripto para piyasaları için yeniden bir boğa dönemine doğru yaklaşırken hangi kripto paranın ne kadar değere ulaşabileceğini söylemek için şu an oldukça erken bir dönemdeyiz. Ancak küçük yatırımcıların umut bağladığı Dogecoin’e alternatif olarak gösterilen kripto para birimlerine yakından bakabiliriz.

2020 yılındaki boğa piyasasında Elon Musk’ın Twitter’dan verdiği destekle zirveyi gören Dogecoin, kripto para piyasalarının nasıl anında değişimlere çok açık olduğunu herkese göstermişti. Musk’ın yaptığı paylaşımların etkisini erkenden görebilen küçük yatırımcılar Dogecoin ile kısa sürede yüksek kârlara ulaştılar, ancak aynı etki sebebiyle daha sonradan alım yapanlar, Dogecoin’in 1 dolara yükselme ihtimalini sorgulamaya başladılar.

Açıkçası hem çıkış hikayesi hem de projesi sebebiyle tam olarak bir meme coin olan Dogecoin için kesin yorumlarda ya da tavsiyelerde bulunmak, kripto para uzmanları için bile imkansıza yakın. 2023 sonlarına doğru yaşanması beklenen yeni boğa piyasasında daha önce popüler olan herhangi bir kripto paraya yönelik bu yorumda bulunmak da aynı derecede zorluğa sahip.

Ayrıca bu kez ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Binance ve Coinbase'e karşı açtığı davalar söz konusu ki bu davaların, önümüzdeki boğa sürecine negatif yönde etki edebileceğini; insanların borsalara olan güvenlerinin sarsılması nedeniyle biraz daha temkinli olacaklarını söyleyebiliriz. Bu sebeple Dogecoin gibi popüler olmaya aday alternatif kripto para birimlerini derledik.

DOGE alternatifi kripto paralar:

yPredict (YPRED): Alım satım işlemleri için yapay zeka ChatGPT’den yararlanan kripto para.

Alım satım işlemleri için yapay zeka ChatGPT’den yararlanan kripto para. EcoTerra (ECOTERRA): Geri dönüşüm ve çevre odaklı ‘yeşil kripto para’.

Geri dönüşüm ve çevre odaklı ‘yeşil kripto para’. DeeLance (DLANCE): Blok zincirinden yararlanarak daha esnek bir ekonomi hedefliyor.

1. yPredict: Yapay zekâ ile piyasa tahmini yapan platforma bağlı kripto para:

Yapay zekâ yazılımları sadece metin ve görsel üretme alanlarında trend haline gelmedi. Zira yPredict adındaki bu platform hem alım satım işlemleri hem de piyasanın gidişatını önceden hesaplayabilen yapay zekâ yazılımlarından gücünü alıyor. Hatta Mayıs 2023’te Yahoo Finance; yPredict’in 1,655 milyon dolar fon toplayarak önemli bir dönüm noktasını geride bıraktığını yazmıştı.

Elbette yPredict’in kurucuları, platformun her zaman kusursuz sonuçlar vereceği konusunda garanti sunmuyorlar. Ancak yapay zekânın milyonlarca alım ihtimali arasından en verimli olanları filtrelemesi, daha olası seçenekleri sunması bile son kararı vermeden önce yatırımcılar için büyük bir nimet. yPredict token satın almak yatırımcıları yapay zekâ destekli bir ekosistemin parçası haline getiriyor; yani sadece bir kripto para yatırımı yapılmış olmuyor, sonraki yatırımlar için kullanılabilecek yapay zekâ araçlarına erişim sağlanmış oluyor.

Son olarak yPerdict’in kripto parası YPRED’in 2023’ün üçüncü çeyreği itibarıyla 0,12 dolarlık fiyat üzerinden merkezi bir kripto para borsasında listeleneceğini, yani daha çok yatırımcıya ulaşarak popülerliğini artırabileceğini belirtelim.

2. EcoTerra (ECOTERRA): İklim değişikliği ile mücadele etme ve sürdürülebilirlik odaklı kripto para

Dogecoin gibi eğlence ya da Ethereum gibi finansal çözümlere odaklı projeler, zamanla ciddi derecede popülerliğe ulaşıp ana akım haline geldiler. Ancak derdi yaşadığımız dünyanın geleceği olan, iklim ve çevre sorunlarına sürdürülebilir çözümler getirmek için inşa edilen projeler de var. Bunlardan birisi de EcoTerra.

Peki EcoTerra bir kripto para olarak nasıl oluyor da iklim değişikliği ve diğer çevre sorunları ile mücadele edebiliyor? Bu sorunun yanıtı kripto paranın benimsediği R2E ya da açılımı ile Recycle-to-earn sisteminde gizli. Bir mobil uygulamayla insanları geri dönüşüme teşvik eden EcoTerra; geri dönüşüme gönderilecek plastik, cam, tekstil ürünlerinin barkodlarını taratarak insanların kripto para elde etmelerini sağlıyor. ,

Elbette bu geri dönüşüm yoluyla kazanma sistemini kullanmak için EcoTerra uygulamasının doğrulayabileceği, geri dönüşümün yapıldığını kanıtlayan fişlere ihtiyaç var. Bunun için kullanıcılar, uygulama üzerinden kendilerine en yakın geri dönüşüm ATM’lerini buluyor, ürünün barkodunu uygulamaya okuttuktan sonra bu ATM’lerden aldıkları fişleri okutuyor ve süreç tamamlanmış oluyor.

Geri dönüşüm yoluyla kazanmak dışında EcoTerra token satın almak da sisteme dahil olmanın bir yolu. Ön satışında 5,4 milyon dolar fon toplayan proje, önümüzdeki yıllarda yerel, ulusal veya uluslararası kurumlarla yapılacak işbirlikleri sayesinde çok daha ciddi popülerliğe ulaşabilir.

3. DeeLance (DLANCE): Freelance yetenekleri işverenlerle bir araya getirme odaklı esnek ekonomi projesi:

Özellike pandemi döneminde yükselişe geçen freelance iş kollarının artık sadece bir ek gelir yöntemi değil, pek çok kişinin ana geçim kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. DeeLance projesi ise internetteki pek çok popüler freelance iş ya da çalışan bulma platformu gibi ancak önemli bir farkla: Bu platformun kendisine özgü bir kripto para birimi var: DLANCE.

Blok zincirinin merkeziyet karşıtı yapısını freelance çalışma modeliyle bir araya getirmeyi hedefleyen DeeLance; bugüne kadar Business Insider, Yahoo Finance, CoinTelegraph gibi çok sayıda ekonomi ve kripto para basınının dikkatini çeken projeler arasında yer aldı. Hem iş verenler hem de freelance çalışanlar için bir ödeme aracı olarak geliştirilen DLANCE, gelir elde etmenin günümüz ekonomik modelleri dışında da bir yolu olduğunu gösteriyor.

Şu anda DLANCE tokenleri herhangi bir büyük borsada listelenmiyor ancak ön satış kampanyası aracılığı ile DeeLance token satın alınabiliyor. Ayrıca DeeLance, rakiplerine kıyasla oldukça düşük ücretlerle freelance iş çözümlerine ulaşmanızı sağlıyor. Müşterilerden sadece %2, freelance çalışanlardan ise sadece %10’luk kesinti yapılıyor ki bu kesintiler, diğer global freelancer platformlarındaki oranları düşününce oldukça avantajlı görünüyor.

Dogecoin’e alternatif olan ve ayakları daha sağlam yere basan kripto para projelerinden şimdilik bu kadar. Daha fazlası için takipte kalın!

Bu içerik, yatırım tavsiyesi değildir.