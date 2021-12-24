Dogecoin, adından en fazla bahsettiren kripto paralardan biri olarak haber başlıklarında yer almaya devam ediyor. Kurucu şirket, şimdi de yeni bir projeyle ‘bütün kullanıcıları ödüllendirecek’ yeni bir sistem üzerinde çalıştığını duyurdu.

Kripto ekonominin en bilinen para birimlerinden Dogecoin, geçtiğimiz ay Elon Musk ve Binance CEO’su arasındaki olay yaratan diyaloglarla kendinden bahsettirmişti. Şimdi ise kurucu şirket, yeni bir ‘staking’ mekanizması üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Ethereum blok zincirinin kurucu ortaklarından Vitalik Buterin işbirliğinde geliştirilen yeni mekanizma ‘Dogecoin Trailmap’ adı altında geçtiğimiz gün tanıtılmıştı. Bu projenin planlanan şekilde ilerlemesi halinde Dogecoin’in başarısına büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Herkes kendi hakkına düşeni alabilecek:

Dogecoin, proje kapsamında herkesin katılabileceği bir ‘hisse kanıtı’ (Proof of Stake) sistemi getirecekleri bilgisini paylaştı. Böylelikle Dogecoin kullanıcıları, ‘stake ettikleri’ kripto paralardan ekstra tokenlar alabilecekler. Dogecoin Foundation tarafından yapılan açıklamalarda yeni sistem şu sözlerle tarif edildi: “Bu yeni sistem sayesinde yalnızca ‘büyük balıklar’ değil, bu ağı desteklemek için katılım sağlayan herkes ödül toplayabilecek. Böylelikle kullanıcıların tamamına desteklerinin karşılığını verebileceğiz.”

Bilmeyenler için kısaca bahsetmek gerekirse ‘stake etmek’; kripto para ağlarını desteklemek için hesabınızdaki parayı harcamayarak belirli bir süre kilit altında tutmak anlamına geliyor. Paranızı kilitli tuttuğunuz süre boyunca da belirli miktarlarda ödül kripto para elde edebiliyorsunuz. Dogecoin kurucuları, bu yoldaki projelerinin henüz daha yeni başladığını ve güçlü ortaklarıyla birlikte daha da etkili çalışmalara imza atacakları görüşünde.