Paribu, yerli tasarım stüdyosu SHERPA'yı satın aldığını açıkladı. Ocak 2022 itibarıyla başlayacak yeni dönem, Türkiye'deki kripto para dünyasına yeni bir soluk kazandırabilecek potansiyele sahip.

Türkiye'nin en büyük kripto para borsalarından Paribu, SHERPA isimli tasarım stüdyosunu satın aldığını duyurdu. Webrazzi CEO’su Arda Kutsal’ın YouTube'da gerçekleştirdiği canlı yayında duyurulan ortaklık, Türkiye'deki kripto para camiası için heyecan yarattı. Zira böylesi bir satın alma, Paribu'nun NFT ve metaverse gibi alanlarda çalışmalar sürdürebileceği anlamına geliyor.

Canlı yayın sırasında Ocak 2022 itibarıyla başlayacak yeni dönem ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuldu. SHERPA Kurucusu Yakup Bayrak tarafından yapılan açıklamalarda, sürecin nasıl başladığı anlatıldı. Paribu'dan "Yarının dünyasını birlikte inşa edelim." şeklinde bir teklif aldıklarından bahseden Bayrak, sürecin yalnızca 4 gün gibi rekor bir sürede tamamlandığını ifade etti.

"Büyümeye hız kesmeden devam edeceğiz"

Paribu Kurucusu Yasin Oral da SHERPA'nın satın alınmasına ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. "Türkiye pazarında gösterdiğimiz performans bizi global ölçekte de dikkat çeken bir duruma getirdi. Yerel pazardaki başarımızı global ölçeğe taşımak için çalışmalarımızı son hızıyla sürdürüyoruz. Globalleşme yolculuğumuzda her zaman odağımız pratik ve güvenilir olanı kullanıcılarımızla buluşturmak. Bu anlayış doğrultusunda kullanıcı deneyimine verdiğimiz önem, SHERPA’nın iştirakimiz olmasıyla farklı bir boyuta ulaşıyor. Alanında Türkiye’nin en yetkin kurumu olan SHERPA ile kullanıcılarımızın neyi, nasıl istediğini daha iyi analiz edecek, Paribu olarak büyümeye hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Oral, bu satın alma sonraki süreçte neler yaşanacağını da anlatmış oldu.

Paribu, SHERPA satın almasının yatırımcıları tam olarak nasıl etkileyeceğine dair bir açıklama yapmadı. Ancak bu satın alma ile "dijital ürün ve servislerin kullanıcı deneyimi stratejilerinin yaratımı ve tasarımı" gibi konularda çalışmalar yapılacağı ifade edildi. Satın alma, önümüzdeki dönemlerde çok daha fazla gündem olacak gibi görünüyor.