Binance'in Dogecoin çekimlerini askıya alması, Elon Musk ile Binance CEO'su Changpeng Zhao'yu karşı karşıya getirdi. Twitter'da laf dalaşına giren iki dev isim, birbirlerini sahip oldukları şirketler üzerinden vurdu.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesi olan Binance, bir süredir Dogecoin (DOGE) yatırımcılarının haklı tepkileriyle gündeminde. Zira borsa, 11 Kasım'da aldığı bir karar ile DOGE çekimlerini askıya aldı. Teknik bir arıza olduğunu açıklayan yetkililer, sorun giderildikten sonra Dogecoin çekme işlemlerinin yeniden açılacağını duyurdular. Ancak üzerinden günler geçmesine rağmen çekme işlemleri bir türlü başlatılamadı. Hatta bazı yatırımcılar, hesaplarındaki Dogecoin'lerin tamamının bloke edildiğini söylemeye başladılar.

Binance'in Dogecoin ile ilgili nasıl bir sorunla karşı karşıya olduğu tam anlamıyla bilinmiyor. Sorunun ne zaman giderileceği de meçhul. Ancak bu sorunlar, Dogecoin ile ilgili yaptığı paylaşımlarla bilinen milyarder iş insanı Elon Musk'ın dikkatinden kaçmadı. Takipçilerinden çok sayıda şikayet aldığını söyleyen Elon Musk, Binance CEO'su Changpeng Zhao'yu da etiketleyerek bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda müşterilerin akıbetinin ne olacağını soran Musk, durumun şaibeli olduğunu ileri sürdü.

İşte Elon Musk'ın o paylaşımı

Elon Musk'ın on binlerce etkileşim alan paylaşımı, Binance tarafından ciddi bir şekilde cevaplandı. Ortada şaibeli bir durumun olmadığının altını çizen yetkililer, yaşananların yalnızca sinir bozucu olduğunu ve bu aksaklığı gidermek için çalışmalarını sürdürdüklerini söylediler. Yaşanan olayla ilgili gelişmelerin anlatıldığı bir floodu paylaşan Binance, ayrıntılara o flood üzerinden erişilebileceğini duyurdu.

Binance CEO'sundan misilleme geldi

Elon Musk'ın şaibe iddiasına Binance CEO'su Changpeng Zhao da dahil oldu. Elon Musk'ın paylaşımına yanıt veren borsa CEO'su, yaşanan sorunun Dogecoin cüzdanlarından kaynaklı olduğundan emin olduklarını söyledi. Yalnızca bununla yetinmeyen Zhao, Tesla'nın 12 bin aracını geri çağırmasına yol açan yazılım hatasıyla ilgili bir haberi paylaşarak, "Peki burada ne oldu?" dedi. Böylelikle borsayı Dogecoin üzerinden vuran Elon Musk, Tesla araçlarında yaşanan bir sorun üzerinden vurulmuş oldu.