Dogecoin kurucu ortaklarından Billy Markus, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Markus, alt koinlerin yüzde 99'unun batacağını söyledi. Dogecoin'in bir numaralı ismi, web 3.0'ü ise kumar olarak nitelendiriyor.

Kripto para sektörünün çalkantılı bir süreçten geçtiği şu günlerde dikkate değer gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmelere imza atanlar arasında Dogecoin (DOGE) ekibi de vardı. Hatırlayanlarınız olacaktır; geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Dogecoin’in kurucu ortaklarından Jackson Palmer, Elon Musk'ı dolandırıcılıkla suçlamıştı.

Şimdiyse Dogecoin cephesinden bir açıklama daha geldi. Dogecoin kurucularından Billy Markus, altcoinlerle ilgili bir açıklama yaptı. Markus, bu açıklamasında altcoinlerin yüzde 99'unun batacağını, sıfırı göreceğini söyledi. Marcus'a göre büyük kripto para birimleri ise yüzde 90 civarında değer kaybedebilir.

"Her gün 500 token çıkıyor"

Dogecoin kurucu ortağına göre her gün 500 yeni token çıkıyor ve bu tokenlerin hayatta kalma şansı yok denecek kadar az. Buradan, Billy Markus'un kripto paralara pek de güvenmediği çıkarımını yapabiliyoruz. Bununla birlikte; Markus'un güvenmediği bir konu daha var. Dogecoin'in patronu, web 3.0'ün kumar olduğunu düşünüyor.

Billy Markus'un farklı bir düşünce yapısına sahip olduğunu söylemeden geçmeyelim. 2015 yılında paraya ihtiyacı olduğu için elindeki tüm DOGE'leri satıp araba alan Markus, kripto para dünyasındaki en bahtsız girişimcilerden bir tanesi. Zira Dogecoin, 2015 yılında 0,0001 dolar seviyelerinden işlem görüyordu. Elon Musk'ın desteğiyle ünlenen altcoin, 2021 yılında 0,65 dolarlara kadar yükseldi. Yani arada 6.500 katlık yükseliş söz konusu. Dogecoin fiyatının an itibarıyla 0,085 dolar seviyelerinden işlem gördüğünü belirtelim...

*Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.