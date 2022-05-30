Dogecoin’in kurucu ortaklarından Jackson Palmer, verdiği bir röportajda Elon Musk’ın kendisini ‘Tony Stark sandığını’ ve onun bir dolandırıcı olduğunu söyledi. Gelin detaylara beraber göz atalım.

Elon Musk denince artık akla gelen ilk şeylerden biri kripto para, hatta spesifik olarak onun da ötesinde Musk’ın çok sevdiği Dogecoin. Musk’ın Dogecoin’de büyük bir yatırımı var ve kendisinin Dogecoin’in Twitter’a entegresi gibi planları da mevcut.

Ancak her sevgi maalesef karşılıklı değil… Dogecoin’in kurucularından Jackson Palmer, yakın zamanlarda verdiği bir röportajda Tesla CEO’su Elon Musk hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gelin detaylara beraber göz atalım.

‘Dünya dolandırıcıları seviyor, Musk da her zaman bir dolandırıcı olacak’

2013 yılında Dogecoin’in oluşturulmasında yer alan ve platformun kurucu ortağı olan Avustralyalı yazılım mühendisi Palmer ile Elon Musk arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Biliyorsunuz ki Elon Musk, bir süredir Dogecoin ile ilgili yeni adımlar atıyor. Hatta son olarak Dogecoin'in Tesla ve SpaceX satın alımlarında kullanılması için yeni adımlar atmıştı.

Ancak Palmer, Musk'ın bilgiliymiş gibi davranarak insanları kandırdığını iddia ediyor. Jackson’un dediğine göre Musk, aslında tam olarak hiçbir şey bilmiyor değil ama insanlara beyan ettiği kadar yüksek bilgiye de sahip değil.

Musk'ın tartışmalı Twitter devralma olayından bahseden Palmer, multimilyarderin sadece anlaşmazlık çıkararak sosyal medya platformunu yok etmek istediğini iddia ediyor. Kendisi Musk’ın yürürlüğe girebilecek bir alternatif platform inşa etme hayalinin de çılgınca olduğunu da ekliyor.

Dogecoin kurucusu Palmer, Musk'ın kendisinin ‘Tony Stark’ olduğunu düşünen yeni bir sadık takipçi tabanı oluşturarak egosunu güçlendirmek için Dogecoin hakkında tweet atmaya başladığını belirtiyor. Dilediği gibi Dogecoin’in değerini yükseltip düşürebilen Musk’a Dogecoin’in kurucu ortağı bir hayli kızgın. Tabii bunun Elon Musk'ın gelecekte atmayı düşündüğü adımlara ne gibi etkisi olur bilinmez, bekleyip göreceğiz.