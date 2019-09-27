Dokuzuncu Gezegen, Bir Kara Delik Olabilir mi?

Dokuzuncu Gezegen, bildiğiniz gibi Güneş sisteminin dışında kuramsal bir dev gezegendir. Bilim insanları, Dokuzuncu Gezegen'in aslında kara delik olabileceğiyle ilgili şaşırtan bir teori ortaya attılar.

Durham Üniversitesi ve Illinois Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu hafta yayınlanan araştırmalarında teorilerinin ana hatlarından bahsettiler. Araştırmacılar, Güneş’in yörüngesinin serbest dolaşan “ilkel bir kara delik” tarafından yakalanmış olabileceğini söylediler. Dolayısıyla bu ve hatta belki birkaç farklı kara delik daha Güneş sistemimizde yer alıyor olabilir.

Jakub Scholtz ve James Unwin, çalışmalarında “Boşta salınan bir gezegenin yakalanması, Dokuzuncu Gezegen’in kökeni konusunda önemli bir açıklama. Biz de ilkel bir kara deliği yakalama olasılığını gösterdik” ifadelerini kullandılar. Araştırmacıların kara delik teorisi, oldukça tartışmalı olsa da test edilmesi mümkün. Kara delikler, “imha sinyalleri” kaçıran karanlık madde halesiyle çevrelenmiştir ve araştırmanın yazarlarının teorisine göre bu sinyallerden herhangi biri tespit edilebilirse Dokuzuncu Gezegen'in aslında bir kara delik olduğu ortaya çıkar.

Dokuzuncu Gezegen'in gizemi:

Bir gök cismi; 2014 yılında, boyutu ve Güneş’e olan uzaklığı sebebiyle “Extreme Trans-Neptunian Object” olarak sınıflandırıldı. 2015 BP519 olarak adlandırılan bu kitle, eşsiz ve alışılmadık yörüngesi sebebiyle dikkatleri çekmeye başladı. 2015 BP519, Güneş sistemindeki nesneleri ve gezegenleri neredeyse dikey olarak geçiyordu. Bu yörünge, uzaktaki Dokuzuncu Gezegen'in yerçekimi sebebiyle oluşmuş olabilirdi. Bunun için Dünya’nın boyutunun 4 katı, yoğunluğunun ise 10 katı büyüklüğünde olması gerekiyordu.

2015 BP519’u takip eden araştırmacılar, ilk başta normal bir yörüngeyle başladığından daha sonra Dokuzuncu Gezegen tarafından hizadan çıkarıldığından şüphelendi. Tabii bu Güneş sistemimizin sınırında dokuzuncu bir gezegen olduğu anlamına gelmiyor.