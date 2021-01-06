Sağlık Bakanlığı, Aşı Dolandırıcılığı Hakkında Uyarı Yaptı

COVID-19 aşısının gündemdeki yerinden yararlanmak isteyen bazı dolandırıcılar, vatandaşa aşı konusunda öncelikli olduklarına dair mesaj atmaya başladı. Sağlık Bakanlığı, aşı randevusu bahanesiyle insanları tuzağına düşürmek isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşı uyardı.

Sinovac şirketinin COVID-19 aşısının Türkiye’ye getirilmesiyle birlikte, dolandırıcılar insanları bu sefer de aşı üzerinden avlamaya çalışıyor. Sağlık Bakanlığı’ndan arıyormuş gibi davranan dolandırıcılar, karşıdaki kişiye aşı uygulamasında öncelikli grupta yer aldığını belirterek, kişisel bilgi talebinde bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı ise bu olayın dolandırıcıların işi olduğunu belirterek, gelen arama ve mesajlara itibar edilmemesini, aşı ile ilgili en güvenilir bilgilere bakanlık üzerinden ulaşılması gerektiğini belirtti.

Hedef binlerce kişinin kimlik bilgilerini çalıp banka hesaplarına yönelmek

Dolandırıcılar, vatandaşların cep telefonlarına şu ifadeleri içeren bir mesaj atmaya başladı; “Sayın vatandaşımız, COVID-19 aşısında önceliklisiniz. Randevu takvimi oluşturmak için aşağıdaki linke tıklayın.” Elbette bu kandırmaca sadece mesajlardan ibaret değildi ve dolandırıcılar yine aynı bahaneleri sunarak vatandaşı telefonla aramaya başladı.

Dolandırıcıların en büyük hedefi, aşı randevusu oluşturma bahanesiyle binlerce kişinin kişisel bilgilerini çalmak. Gönderilen linke tıklayan kullanıcıların cihazlarına kötü amaçlı casus yazılım yükleniyor ve tüm kişisel bilgiler çalınıyor. Sağlık Bakanlığı, bu dolandırıcılığa karşı bir uyarıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı; “Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız. COVID-19 aşı uygulamasıyla ilgili güncel ve güvenilir bilgiye, T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz."

Bu tür aramaların gerçekleştirildiği ve mesajların gönderildiği numaralar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylarla Müdahale Merkezi ile paylaşılıyor ve bu sayede numaralar erişime tamamen kapatılıyor.