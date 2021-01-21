COVID-19'a Karşı Bağışıklık Kazandıran Takviye Geliştirildi

Prof. Dr. Hasan Önal, COVID-19'a karşı bağışıklık kazandıran QC adını verdiği yeni bir besin takviyesi geliştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izniyle birlikte seri üretime geçilecek buyeni takviye, salgına karşı önemli bir rol oynayacak.

Bildiğiniz üzere COVID-19 salgının başlangıcından beri bilim insanları, aşı ve ilaç çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Prof. Dr. Hasan Önal’ın yapmış olduğu yeni bir çalışma, bugüne kadar COVID-19’a karşı en etkileyici sonuçlar elde edebilen çalışmaların arasına girdi.

Prof. Dr. Hasan Önal, laboratuvar ortamında sentezlediği Quersetin ve C vitamini birlikteliğinin, COVID-19’un yol açtığı hastalığa karşı bağışıklık kazandırdığını açıkladı. Araştırma, etik kurul tarafından onaylandıktan sonra yüksek risk grubunda bulunan sağlık çalışanlarına uygulandı ve 120 gün süren gözlem sonucunda 71 sağlık çalışanından sadece 1 tanesinin COVID-19’a yakalandığı tespit edildi.

QC takviyesi, virüsün hücrelere girmesini engelliyor

Bileşende kullanılan Quersetin flavonoidi, daha önce kalp rahatsızlığı, alzheimer ve astım gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmış ve etkinliği kanıtlanmış bir madde. Quersetin, C vitamini ile birleştirildiğinde, bağışıklık sistemini güçlendirerek COVID-19 virüsünün hücrelere girişini engelleyerek enfeksiyonun önüne geçiyor.

QC takviyesi olarak adlandırılan bu koruma yönteminin düzenli kullanımda COVID-19’a karşı koruma oluşturduğunu belirten Önal, Türkiye dışındaki birçok bilim insanının bu araştırma üzerine yoğunlaşmaya başladığını belirtti.

Önal, QC takviyesinin sağladığı korumaya dikkat çekerek, şu açıklamalarda bulundu; "COVID-19 enfeksiyonundan korunmak için önerilen günlük Quersetin dozu 1000 mg’dır. Temasa maruz kalma durumunda birkaç gün 2000 mg kullanılması öneriliyor. Ürünün uzun süreli kullanım halinde ciddi bir yan etkisi olmamakla beraber; gebeler, emziren anneler (çalışması yok) aktif meme kanseri veya aktif böbrek hastalığı bulunan kişiler için kullanılması uygun bulunmuyor.”

Takviye için seri üretim süreci başlatıldı

Hasan Önal ve ekibinin geliştirmiş olduğu bu ürünün takviye olarak sunulması için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınarak seri üretime geçildi. Önal, etkinliği artırılmış aynı bileşenlerden oluşan başka bir takviyenin ilaç olarak sunulması için de Sağlık Bakanlığı’na başvuracaklarını dile getirdi.