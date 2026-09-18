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Dolandırıcılar, Spotify’daki Gerçek Sanatçı Sayfalarına Sahte Şarkılar Yüklemeye Başladı

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Dolandırıcılar, yapay zekâ ile ürettikleri sahte şarkıları dağıtım açıklarını kullanarak Spotify'daki gerçek sanatçı sayfalarına yüklüyor ve gelirleri kendilerine aktarabiliyor.

Dolandırıcılar, Spotify’daki Gerçek Sanatçı Sayfalarına Sahte Şarkılar Yüklemeye Başladı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Müzik dinleme platformlarında son dönemde sanatçıların ve dinleyicilerin tepkisini çeken yeni bir dolandırıcılık yöntemi baş gösterdi. Yapay zekâ teknolojilerinden yararlanan kötü niyetli kişiler, ürettikleri sahte şarkıları Spotify, Apple Music ve Tidal gibi platformlarda gerçek sanatçıların profillerine doğrudan eklemenin bir yolunu buldu.

Dağıtım kanallarındaki açıkları kullanan bu sistem, hem sanatçıların itibarını zedeliyor hem de haksız kazanç elde edilmesine olanak tanıyor.

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Dolandırıcılar, Spotify’daki Gerçek Sanatçı Sayfalarına Sahte Şarkılar Yüklemeye Başladı
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Sistem nasıl işliyor?

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404 Media tarafından yapılan bir incelemeye göre dolandırıcılık süreci oldukça basit birkaç adımdan oluşuyor. İlk olarak Suno veya Udio gibi üretken yapay zekâ araçlarıyla düşük kaliteli sahte şarkılar oluşturuluyor. Ardından yine yapay zekâ yardımıyla hızlıca bir albüm kapağı tasarlanıyor. Son aşamada ise DistroKid gibi dijital müzik dağıtım servislerine kayıt olunarak, şarkının hedef alınan gerçek gruba veya sanatçıya ait olduğu beyan ediliyor.

Dağıtım servisleri ve yayın platformları bu beyanları doğrulayacak yeterli denetim mekanizmasına sahip olmadığı için şarkılar kısa sürede ilgili sanatçının resmî diskografisine "yeni bir parça" olarak ekleniyor. Dinlenmelerden elde edilen gelir ise asıl sanatçıya değil, sahte içerikleri yükleyen dolandırıcılara aktarılıyor.

Bağımsız ve hayatını kaybetmiş sanatçılar tehlikede

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Büyük ve ünlü müzisyenlerin arkasında bu durumu takip eden profesyonel ekipler bulunsa da bağımsız ve daha küçük ölçekli sanatçılar bu tür dolandırıcılıklara karşı son derece savunmasız kalıyor. Ayrıca aktif olarak yönetilmeyen profiller ve hayatını kaybetmiş sanatçıların hesapları da bu suistimalden payını alıyor.

Odette Child adlı müzik grubu tarafından Temmuz ayından bu yana yürütülen takipte, Taylor Swift gibi dev isimlerden hayatını kaybetmiş caz müzisyenlerine kadar yüzlerce farklı profile aitmiş gibi gösterilen 300'den fazla sahte yapay zekâ şarkısı tespit edildi. Üretken yapay zekânın sunduğu hız sayesinde dolandırıcılar günde yüzlerce sahte şarkıyı sisteme yükleyebiliyor.

Günde yaklaşık 50.000 yapay zekâ üretimi şarkının yüklendiği Spotify, müzisyenlerin profillerine yeni bir içerik eklenmeden önce inceleme yapmalarına olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalıştığını açıklasa da bu araç henüz sınırlı bir beta aşamasında bulunuyor. Spotify ve Amazon Music gibi dev şirketler, tespit sistemlerini geliştirmek ve dağıtımcılarla iş birliği yapmak için yatırımlarını sürdürdüklerini belirtse da mevcut adımlar sorunun ölçeği karşısında yetersiz kalmakla eleştiriliyor.

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