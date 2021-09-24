Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı, Türk lirasının bir kez daha şok değer kaybı yaşamasına yol açtı. Dolar kuru rekor üzerine rekor kırarken sosyal medya kullanıcıları, bu olaya da kayıtsız kalmadı.

Dün bir toplantı gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz oranlarını düşürdü. Enflasyonla mücadele için yapıldığı söylenen bu karar, Türk lirasının bir anda değer kaybetmesine yol açtı. Ancak bu durum kimseyi şaşırtmadı. Zira faizin düşürülmesinin Türk lirasına değer kaybettireceği herkes tarafından bilinen bir gerçekti...

Merkez Bankası'nın faiz kararı, özellikle de dolar kurunun fırlamasına yol açtı. Öte yandan euro ve altında da yükselişler yaşandı. Ancak kullandığımız teknolojik ürünlerden ithal ettiğimiz gıdaya kadar her şeyin dolara endeksli olması, elbette bu para biriminin yükselişini daha da ön plana çıkarmış oldu.

8,65 seviyelerinden işlem gören dolar, TCMB kararından sonra 8,86'ya kadar fırladı

Dün açıklanan faiz kararı, bir süredir 8,60'lar gezinen dolar kurunun rekor üzerine rekor kırmasına yol açtı. Kararın açıklanmasından sonra 8,80'e kadar ulaşan sonra bir miktar düşen dolar, geçtiğimiz saatlerde ise 8,86'ya iğne attı. Elbette bu durum, bütün vatandaşların tepkisini çekti. Özellikle de sosyal medya kullanıcıları, dolar etiketini kullanarak sayısız paylaşım yaptılar. Biz de sizler için, o paylaşımlardan bazılarını derledik...

Doların yükselişine sosyal medyadan gelen tepkiler