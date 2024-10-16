Bloomberg yetkilisi John Micklethwait ile bir röportaj gerçekleştiren Donald Trump, Google'a sert çıktı. Yaptığı açıklama, Trump'ın başkan olması hâlinde Google'ı bölebileceğini düşündürdü.

⁦5 Kasım tarihi, ABD için kritik önem arz ediyor. Zira ülke genelinde başkanlık seçimi yapılacak ve bu durum, tüm dengelerin değişmesine yol açacak. Gelen son haberler, başkan adayı olan Donald Trump'ın Google ile ilgili bazı planları olduğunu gözler önüne seriyor.

Bloomberg yetkilisi John Micklethwait ile bir röportaj gerçekleştiren Donald Trump, Google'ı taraflı davranmakla suçladı. Kendisiyle ilgili çıkan haberler hakkında konuşan Trump, 20 olumlu 20 olumsuz haberlerden sadece olumsuz olanların Google'da yer aldığını söyledi. Donald Trump, bundan kaynaklı olarak Google CEO'su Sundar Pichai'yi telefonla aradığını da ifade etti.

Donald Trump'ın Google'la ilgili açıklaması şöyle:

Bakın, Google'ın çok fazla gücü var ve bana karşı çok kötüler. Bu açıdan konuşabilirim. Sadece kötü hikâyeleri var. Başka bir deyişle, 20 iyi hikâyem ve 20 kötü hikâyem varsa siz sadece 20 kötü hikâyeyi görüyorsunuz. Geçen gün Google'ın başkanını aradım ve "Son zamanlarda çok sayıda iyi hikâyem oluyor ama bunları Google'da bulamıyorsunuz." dedim. Bence bu tamamen hileli bir anlaşma.

Donald Trump, Google'ı bölecek mi?

John Micklethwait, bu sözler üzerine Donald Trump'a bir soru yöneltti. "Yani Google'ı bölmekten mi bahsediyorsunuz?" şeklinde gelen soruya Trump'ın yanıtı şöyleydi:

Bir şeyler yapardım. Ama sahip olmanız gerekir... Bakın, onlara çok fazla kredi veriyorum. Çok büyük bir güç haline geldiler. Çok büyük bir güç. Ve bunun için onlara kredi vermelisiniz. Nasıl bir güç haline geldikleri gerçekten tartışılıyor. Aynı zamanda, bu çok tehlikeli bir şey çünkü harika şirketlere sahip olmak istiyoruz. Çin'in bu şirketlere sahip olmasını istemiyoruz. Şu anda Çin Google'dan korkuyor. Çin çok güçlü, çok zeki bir insan grubu, size kişisel deneyimlerimden bunu söyleyebilirim.