Google, Kairos Power isimli bir nükleer enerji şirketi ile anlaşma imzaladı. Şirket, bu anlaşma kapsamında yapay zekâ için nükleer enerji kullanmaya başlayacak.

Yapay zekâ sektöründe yaşanan gelişmeler, dev şirketlerin enerji ihtiyacını artırmış durumda. Hatta daha birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un yapay zekâ çalışmaları için nükleer enerji kartını oynadığından bahsetmiştik.

Bu kez de Google'dan benzer bir hamle geldi. Şirket, Kairos Power isimli bir nükleer enerji şirketi ile anlaşma imzaladı. Google, yaptığı bu anlaşma kapsamında Kairos Power'a ait küçük reaktörlerden enerji sağlayacak. Ancak Google ile Kairos Power arasındaki anlaşmanın finansal boyutuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Kairos, Google için modüler reaktör setleri geliştirecek

Karios Power ile Google arasındaki anlaşma, alıştığımız nükleer enerji santrallerinden biraz daha farklı olacak. Kairos, Google için küçük ve modüler reaktör setleri geliştirecek. Bu setlerin ilkinin 2020'li yılların sonuna doğru tamamlanması ve hizmet vermeye başlaması bekleniyor. Yapılan açıklamalara göre 2035 yılına geldiğimizde bu reaktörler, 500 megawatt enerji üretim kapasitesine sahip olacak.

Yapılan açıklamalara baktığımız zaman her iki tarafın da bu anlaşmadan memnun olduklarını görüyoruz. Google tarafından yapılan açıklamada "Nükleer enerjinin temiz büyümemizi desteklemede ve yapay zekânın ilerlemesine yardımcı olmada kritik bir rol oynayacağına inanıyoruz." ifadesi kullanılırken Karios Power CEO'su, "Bunu gerçekten önemli bir ortaklık olarak görüyoruz." dedi.