ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekâ ve kripto para piyasalarından sorumlu olacak ismi açıkladı. ABD'nin bu alanlarda lider olması sağlanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, kripto para yatırımcılarını da ilgilendiren bir açıklama yaptı. Trump, kendisine ait olan sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, David O. Sacks'ı yapay zekâ ve kripto para alanlarından sorumlu yaveri yaptığını duyurdu. David O. Sacks ise bu görevi memnuniyetle üstleneceğini söyledi.

David O. Sacks hem teknoloji hem de kripto para sektörü için önemli bir isim. Silikon Vadisi'nde çok önemli işler yapan Sacks, bir yandan Craft Ventures gibi yatırım şirketleri kurdu, diğer yandan da artık Microsoft bünyesinde olan kurumsal sosyal ağ hizmeti Yammer gibi platformların büyümesine katkı sağladı. İşte bu önemli isim, artık ABD hükûmeti için çalışacak.

Peki David O. Sacks, tam olarak ne yapacak?

David O. Sacks, ABD'de kripto para piyasaları için yeni bir yasal düzenleme oluşturacak. Donald Trump, bu yasal düzenleme ile ABD'nin, kripto para sektöründe lider olmasını sağlayacaklarını söyledi. Yine ABD'nin yapay zekâ sektöründe lider olması ve "Big Tech" olarak da anılan "GAMAM"ın sansüründen uzaklaşmak için de bazı çalışmalar yapılacak.

Gerçekleştirilen atamadan ötürü Donald Trump'a teşekkür eden David O. Sacks, Donald Trump yönetimindeki ABD'nin geleceğinin çok parlak olduğunu söyledi. David O. Sacks, ABD'nin rekabet gücünü artırmak için elinden geleni yapacağını da sözlerine ekledi.