ABD Başkanı Donald Trump ve Twitter arasında salı günü başlayan kavga büyüyerek devam ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Trump’ın perşembe günü (bugün) sosyal medya platformlarıya ilgili bir kararname imzalayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ve sosyal medya devi Twitter arasında salı günü başlayan kavga büyüyerek devam ediyor. Bu kavganın başlangıcı olarak Twitter’ın, Trump’ın iki tweetinin altına haber doğrulama bağlantısı yerleştirdiğini duyurmuştuk. Twitter’ın bu hamlesinin ardından Trump ise sosyal medyaya dair düzenleme yapacaklarını, eğer bu mümkün olmazsa tamamen kapatacakları tehdidinde bulunmuştu.

Trump’ın tehdidinin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Başkanlık uçağı Air Force One’da basın mensuplarına bazı açıklamalar yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü, Trump’ın bugün sosyal medya platformlarıyla ilgili bir kararname imzalayacağını açıkladı.

Trump’ın sosyal medya kararnamesine ilişkin bazı iddialar var

ABD Başkanı’nın imzalayacağı kararnamenin detayları açıklanmazken Washington Post, kararnameyle çeşitli federal kurumlara Twitter, Facebook ve Google gibi sosyal medya şirketlerini denetledikten sonra cezalandırma yetkisi verileceğini öne sürdü.

İmzalanacak kararname hakkında bilgi sahibi olan iki yetkiliye dayandırılan habere göre ABD Ticaret Bakanlığı ve Federal İletişim Komisyonu’ndan İletişim Kararnamesi Yasası’nın internet şirketlerini yasal sorumluluktan koruyan 230.bölümünü daraltması istenecek.

Washington Post’un konuştuğu kaynaklar, imzalanacak kararnameyle Ticaret Bakanlığı’nın siyasi önyargı ile ilgili şikayetleri kabul edebileceğini ve şikayetler nedeniyle sosyal medya platformlarının içerik denetleme uygulamalarını araştırabileceğini öne sürdüler. Kaynaklar, bu araştırmalar sonucunda federal kurumların sosyal medya reklam harcamalarını gözden geçirmeleri gerektirebileceğini de açıkladılar.

Trump’ın imzalayacağı kararnameye ulaştığını açıklayan St. John’s Üniversitesi’nden Kate Klonick, kararnamede içeriklerin bilgi kontrolünün editoryal davranış kapsamında olduğunu öne sürüleceğini, bu nedenle 230. Bölüm kapsamında korunamayacağının iddia edileceğini söyledi. Klonick, kararnamenin ayrıca federal kurumların 230. Bölüm’ün editoryal davranış hükümlerini ihlal eden platformlarda reklam vermesini yasaklayabileceğini de sözlerine ekledi.

Washington Post’un ulaştığı kaynaklar ve kararnamenin mail ile kendisine geldiğini söyleyen Kate Klonick’in iddiaları birbiri ile uyumlu görünüyor. Görünen o ki ABD Başkanı, bugün sosyal medya platformlarının içerik kontrol uygulamalarını 230 .Bölüm’ün kapsamından çıkaracak ve uygun bulunmayan şekilde içerik doğrulaması yapan platformların ABD’nin resmi kurumlarından reklam almasının önü kapatılacak.

Kararnameyle ilgili ortaya çıkan iddialar Trump’ın tehditlerinde yer alan düzenlemenin, salı günü Twitter’ın haber doğrulama uygulamasının kendi tweetlerine şüpheli bilgi olarak yaklaşmasına dayandığını gösteriyor. Tekrar etmek gerekirse; kararnameyle ilgili yukarıda bilgiler, sadece kaynakların iddiaları. ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya kararnamesi bugün imzalanacak ve detaylarına ancak o zaman ulaşabileceğiz.