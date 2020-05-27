ABD Başkanı Donald Trump’ın posta yoluyla oy kullanılması ile ilgili iki tweetine Twitter’ın ‘gerçeklere ulaşın’ uyarı bağlantısı yerleştirmesinin ardından Trump, yeni bir tweet atarak ABD’de sosyal medyayı yasaklamakla tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, başkan olmadan önce yoğun bir şekilde kullandığı Twitter’ı Başkanlık döneminde de aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Ancak Twitter'ın 'yalan' haberlere karşı attığı başlattığı uygulamalar, Trump'ın canını sıkmaya başlamış durumda.

Trump’ın önümüzdeki kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde koronavirüs nedeniyle posta yoluyla oy kullanılması hakkında attığı iki tweete Twitter, ‘Posta yoluyla oy kullanmakla ilgili gerçeklere ulaşın’ şeklinde bir uyarı bağlantısı yerleştirmişti. Twitter’ın bu uygulamasını sabah hazırladığımız haberimizde sizlerle paylaşmıştık.

Trump: Sosyal medya platformlarını düzenleyeceğiz veya kapatacağız

Twitter’ın ‘gerçeklere ulaşın’ hamlesinin ardından Donald Trump, attığı tweetlerle ilgili olarak ilk başta Twitter’a saldırdı, daha sonra ise ABD’de sosyal medya ağlarını kapatmakla tehdit etti. Trump, yeni tweetinde “Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının muhafazakarların sesini tamamen susturduğunu düşünüyorlar. Bu gerçekleşmeden önce onları güçlü bir şekilde düzenleyeceğiz veya kapatacağız” dedi. Trump’ın tweetinde yer alan ‘onları’ ifadesi tahmin edeceğiniz gibi Twitter gibi diğer sosyal medya ağlarını da işaret ediyor.

Twitter’ın hamlesi sonrası ifadelerini sertleştiren Donald Trump, sosyal medya ağlarıyla ilgili tweetinde başkanlık seçimleriyle ilgili şüpheli iddialarını yinelemeyi de ihmal etmedi. ABD Başkanı, posta yoluyla kullanılacak oyların hileye sebep olacağını yenilerken, sosyal medyayı temizleme çağrısı yaptı.

Trump’ın tweetlerine uyarı bağlantısı yerleştirilmesiyle ilgili olarak açıklama yapan Twitter sözcüsü, Trump’ın tweetlerinin oy verme süreçleri hakkında potansiyel olarak yanıltıcı bilgiler içerdiğini, bu nedenle insanların ek bilgi edinmesi için bağlantıların tweetlere yerleştirildiğini söyledi.

Trump’ın Twitter’la kavgası başkanlık seçimlerine kadar devam edebilir

ABD Başkanı, elinde büyük yetkiler bulunmasına rağmen Twitter hamlesi karşısında bir mağduriyet yaşadığını da belirtiyor. Trump, Twitter’ın dün ki uygulamasından sonra Twitter’ı ifade özgürlüğünü boğmaya çalışmakla suçlamıştı.

ABD Başkanı’nın açıklamalarının ardından Trump’ın kampanya yöneticisi Brad Parscale de dün Twitter’ı hedef aldı. Parscale, Twitter’ı komik bir şekilde ABD Başkanı’nın seçmenlerine ulaşmasını engellemekle suçladı.

Trump’ın sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etmesini yaklaşan başkanlık seçimleriyle ilişkilendirmek yanlış olmaz. Tehdit gerçeğe dönüşür; Trump, ABD’de sosyal medya ağlarını yasaklayabilir mi bilemiyoruz. Ama en azından Twitter’ın ABD’de yasaklanmasından en büyük zararı Trump’ın kendisinin göreceğini düşünmek yanlış olmaz.