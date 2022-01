Netflix, geçtiğimiz yılın sonunda yayınladığı Don't Look Up isimli filmle ilgili açıklamalarda bulundu. Filmin izlenme süresinin 321,5 milyon saate yükseldiğini duyuran şirket, Don't Look Up'ın tüm zamanların en çok izlenen ikinci Netflix filmi haline geldiğini açıkladı.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, 2021'in son günlerinde "Don't Look Up" isimli bilim kurgu filmini yayınladı. Bu film, özellikle de oyuncu kadrosu ile dillere düşmüş, Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence gibi yıldız isimlerle daha yayınlanmadan merak konusu olmuştu. 24 Aralık'ta ilk kez yayınlanan film, beklentileri karşıladı ve kısa bir süre içerisinde muhteşem bir ilgiyle karşılaştı. Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Don't Look Up'ın tüm zamanların en çok izlenen üçüncü Netflix filmi haline geldiğinden bahsetmiştik. Şimdiyse yine benzer bir gelişmeyle karşınızdayız. Bugüne dek 321,5 milyon saat izlenen film, 2018 yapımı Bird Box'ı geride bırakarak tüm zamanların en çok izlenen ikinci Netflix filmi haline geldi. Zirvede ise 364 milyon saat izlenen Red Notice yer alıyor. Don't Look Up, Tüm zamanların en çok izlenen Netflix filmi olacak mı? Adam McKay'in kaleme alıp yönettiği filmde, iki bilim insanının maceralarına odaklanıyoruz. Büyük bir hızla gezegenimize yaklaşan bir kuyruklu yıldızı tespit eden gökbilimciler, insanları Everest Dağı büyüklüğündeki kuyruk yıldızdan korumak için harekete geçiyorlar. Filmde, Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın yanı sıra Chris Evans, Timothee Chalamet, Mark Rylance, Meryl Streep ve ünlü şarkıcı Ariana Grande de yer alıyor. İLGİLİ HABER Netflix’ten Dark Severlere Jest: 3 Sezonun 3 Girişi Bir Arada (Video) Filmin yıldız kadrosu, sinemaseverlerin ilgisinin şaşırtıcı olmadığını gözler önüne seriyor. Şu an için en çok merak edilen husussa bu filmin tüm zamanların en çok izlenen Netflix filmi olup olmayacağı. Son veriler, filmin hala çok popüler olduğunu ortaya koyuyor olsa da Don't Look Up'ın zirveye ulaşması için, hala milyonlarca saat boyunca izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Eğer Don't Look Up ekibinin verdiği röportaj içeriğimizi okumak isterseniz buraya, Leonardo DiCaprio'nun filmin sonuyla ilgili açıklamalarına göz atmak isterseniz de buraya [SPOİLER İÇERİR] ulaşabilirsiniz.

