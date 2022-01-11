Netflix yapımı popüler bilim-kurgu dizisi Dark, birçok insanın en sevdiği Netflix dizilerinden biri. İlgiyi fark eden Netflix Türkiye, Dark severlere özel YouTube kanalında Dark’ın 3 sezonunun 3 intro sahnesinin de bir arada olduğu bir video paylaşarak güzel bir jest yaptı.

Zaman yolculuğu denilince akla gelen ilk Netflix dizisi olan Alman yapımı Dark, 3 sezon olmasına rağmen izleyicileri uzun bir maratondaymış gibi hissettirmeyi başarıyor. Diziyi izleyince insanın ufkunun açıldığı ve dünyaya bakış açısının da değiştiği bir gerçek.

Dizinin bu kadar sevilmesinden dolayı haliyle kitlesi de çok büyük. Hem Dark’ı izlememiş yeni izleyiciler hem de izlemiş ama tekrar izlemek isteyen izleyiciler için güzel bir jest yapan Netflix, Dark’ın 3 sezonunun 3 girişinin de bir arada olduğu güzel bir video yayınladı.

İşte Dark’ın 3 sezonun 3 intro sahnesinin de bir arada olduğu video:

Tabii Dark’ın tüm sezon fragmanlarında her şeyin aynalama tekniği kullanılarak yansıtıldığını biliyoruz. Videoda ilk olarak Dark’ın hayranlarının duyunca bile tüylerini diken diken eden şarkısıyla açılan Dark’ın 1. sezon intro sahnesinde ilk olarak her şeyin başladığı orman ve mağara gözüküyor. Daha sonraki giriş sahnelerinde ise o sezonlarda yaşanan olayların ve önemli yerlerin aynalanmış görüntüsünü görmeye devam ediyoruz.

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