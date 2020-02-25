DOOM Eternal'ın Televizyon Reklamına Beklenmedik Tepki

Efsane DOOM serisinin beklenen yeni oyunu DOOM Eternal'ın bugün yayınlanan reklam filmi, DOOM hayranları tarafından topa tutuldu. Bunun sebebiyse reklamda kullanılan müzikti.

Efsane oyun serisi DOOM’un ismini anınca aklınıza ilk gelen şeyler ne oluyor? Yaratıklar, devasa silahlar, dünyanın en garip ve korkutucu mekanları ve elbette bitmek bilmeyen aksiyon... Tüm bunların yanı sıra elbette oyuncuları DOOM’a bağlayan bir etmen daha var.

Dünya çapındaki birçok DOOM hayranı, oyunu özellikle müziklerinden dolayı seviyor. Metalin en metal olabileceği tonlarla yazılmış olan bu parçalar, DOOM’un çılgın ve doyumsuz havasına katkıda bulunuyor ve oyuncuları oyunun içine daha çok çekiyor.

DOOM Eternal'ın yeni reklam filminde 'mumble rap' esintileri:

2016 yılında çıkan DOOM oyunundaki parçalar, hayranları tarafından epey beğenilmişti. Yalnızca Bethesda tarafından YouTube’a yüklenen DOOM parçaları videosu bile 9 milyon izlenmeye sahip. Diğer kişiler tarafından eklenen parçaların da izlenme sayılarını hesaba katarsak bu parçaların ne kadar sevildiğini anlayabiliriz.

DOOM serisinin beklenen yeni oyunu DOOM Eternal’da da muhtemelen benzer temada parçalar göreceğiz ancak DOOM Eternal ekibi, televizyona verecekleri reklam için arka plana bambaşka türde bir müzik koymayı düşünmüş. Metal müzikle bütünleşen DOOM, bu kez günümüz popüler müzik türü mumble rap ile karşımıza çıktı. Bu birleşimin sonuçlarını görmek için yazımızın altındaki reklam filmini izleyebilirsiniz.

Bethesda’nın resmi YouTube kanalında yayınlanan 30 saniyelik reklam filmi, DOOM hayranları tarafından topa tutuldu. Öyle ki DOOM Eternal’ın resmi reklam filmi, şu anda 4 bin beğeniye karşılık 11 bin beğenmeme sayısına sahip. Yani hayranlar, metal müziğin yerini mumble rap’in almasından oldukça şikâyetçi.

DOOM Eternal’ın reklam filmini beğenmeyen birçok kişi, müziğin DOOM’un o 'parçalayıcı' havasını yansıtmadığından şikâyet ediyor. Bethesda’nın müzik seçimini neden bu yönde yaptığı bilinmiyor ancak geliştiriciler belki de daha çok kişiye erişmek istiyor olabilirler.

İşte mumble rap'li DOOM Eternal reklamı: