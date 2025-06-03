Çok ilginç yerlerde oynatılmasıyla bilinen ikonik yapım DOOM, şimdi de Apple'ın neredeyse 30 yaşındaki, zamanında 10 bin dolara satılan Apple Network Server bilgisayarında oynatıldı.

ID Software isimli 32 yıllık efsane FPS oyun DOOM, çok ilginç yerlerde çalıştırılmasıyla bilinen bir oyuna hâline gelmişti. Öyle ki ikonik yapımın bugüne kadar çim biçme makinesinden hamilelik testine, PDF içinden bağırsak bakterilerine kadar hiç kimsenin aklına gelmeyecek yerlerde oynatıldığını görmüştük.

Şimdi ise bu yerlere bir yenisi daha eklendi. DOOM, Apple’ın yalnızca çok kısa süreliğine satışa sunduğu Apple Network Server isimli bilgisayarda oynatıldı. Cihaz normalde oyunu oynatma özelliğine sahip değildi ancak Cameran Kaiser isimli kullanıcı bunu değiştirdi.

Bilgisayarı hack'leyerek DOOM’u oynattı

Apple Network Server modelleri, 1996’dan 1997’ye kadar satılan bir bilgisayar serisiydi ve Macintosh’tan tamamen ayrı cihazlar olarak karşımıza çıkıyordu. Apple’ın kendi işletim sistemleri değil de IBM’in AIX sistemiyle çalışan cihazlar, o zamanlar 10 bin dolara kadar çıkan fiyatlara satılabiliyorlardı. Ayrıca Apple’ın yaptığı son Macintosh olmayan masaüstü bilgisayarlardı.

Kaiser, paylaştığı blog gönderisinde normalde böyle oyunlara destek sunmayan AIX işletim sistemi sürümüne sahip cihazda nasıl DOOM’u oynatığını açıkladı. Buna göre cihazı âdeta hackleyerek oyunu çalıştırmayı başarmış. Bunu yapmak için Doom Generic’in kaynak kodunu AIXPDSLIB ile derledi, Makefile düzenlemeleriyle uzak X görüntüleme sistemini entegre etti ve Apple Remote Desktop ile çalışır hale getirdi. Ardından, oyunu CRT ekran yerine bir LCD panelde gerçek zamanlı oynatmayı başardı.

Apple Network Server’da DOOM’u çalıştırmak, oyunun oynatıldığı tuhaf yerlere bir yenisini daha eklemiş oldu. Daha farklı ne olabilir derken sürekli DOOM oynanabilen yeni bir yer ortaya çıkıyor.